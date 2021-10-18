Sau khi lỡ lời 'bốc phét' vụ Ngọc Sơn, Long Nhật chia sẻ đầy ẩn ý: 'Vì sự an nguy nên nguyện cất giữ'

Từ lúc diễn ra sự việc của Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Long Nhật thường xuyên thực hiện livestream để bàn luận về sự việc này.
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Từ lúc những câu chuyện xoay quanh Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung, người trong cuộc khá ít lên tiếg hay đều chọn cách im lặng. Song, nhiều Youtuber, Tiktoker, Facebooker tự bàn luận tin theo suy nghĩ của riêng mình. Trong đó, có cả những nghệ sĩ như ca sĩ Long Nhật thường xuyên thực hiện các buổi phát sóng để bàn luận về sự việc này.
Gần đây, Long Nhật khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi anh nói rằng danh ca Ngọc Sơn chê trách và rất giận Hồ Văn Cường. Ngay lập tức, Ngọc Sơn đã lên tiếng phản bác và khẳng định: "Những từ ngữ như: "Giận, ghét" một ai không bao giờ có từ cửa miệng Ngọc Sơn. Cả nhà hãy bình tĩnh trước những tin không đúng, khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác". Sau đó, Long Nhật cũng xin rút lại những thông tin đã chia sẻ về danh ca Ngọc Sơn.
Chưa dừng lại ở đó, vào sáng 18/10, giọng ca xứ Huế lại một lần nữa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook: "Xin khắc ghi những chia sẻ trọn vẹn nghĩa tình đạo lý nhưng vì thương kính, vì sự an nguy nên nguyện cất giữ, dẫu oan trái và thiệt thòi".
Có lẽ sau những lùm xùm vừa qua, nam ca sĩ đã muốn kết thúc sự việc. Nhiều khán giả để lại bình luận động viên tới nam ca sĩ sau hàng loạt ồn ào vừa qua. Đồng thời, Long Nhật từng bộc bạch rằng anh còn cố gắng kết nối nhiều người nhằm giúp đỡ quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Nam ca sĩ cảm thấy rất vui vì một số doanh nhân, đại gia anh quen biết muốn ngỏ lời đỡ đầu cho giọng ca 18 tuổi sau này.