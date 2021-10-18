Duy Mạnh 'nói bóng gió' việc quyên góp: 'Ăn được tiền từ thiện mà không bị vướng pháp luật thì không những có tài mà là còn rất giỏi'

Hậu trường 18/10/2021 10:57

Trang Fanpage vừa "mở cửa", nam ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục "cà khịa" về vấn đề quyên góp tiền từ thiện khiến dân tình bàn tán xôn xao bên dưới bài đăng.

Nam ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi trên trang cá nhân. Sau khi Fanpage được "mở lại', anh đã đăng bài thể hiện quan điểm về chuyện từ thiện với từ ngữ "nói bóng nói gió". Nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ "gây sốc": "Người mà hô hào quyên góp được số tiền lớn làm từ thiện, người đó chắc chắn là có tài. Đ*p được tiền từ thiện mà không bị vướng pháp luật thì không những có tài mà là còn rất giỏi. Ngược lại nếu mà bị các chú công an sờ đến mà bị vướng vào pháp luật, thì đó là người có tài mà không có đức.

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Duy Mạnh tiếp tục 'cà khịa' về loạt ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Đồng thời, giọng ca Kiếp đỏ đen tiếp tục "nói bóng gió" việc kêu gọi quyên góp: "Người mà luôn nói đạo lý và bảo rằng tôi mà có hô hào được số tiền vài trăm tỷ tôi cũng sẽ không ăn 1 đồng! Đó là người có đức nhưng không có tài. Và rồi đến khi họ vớ được 1 số tiền lớn họ sẽ biến chất và trở thành đạo đức giả".

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Bài đăng được chia sẻ ngay khi fanpage 'mở cửa' - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, Duy Mạnh còn nhấn mạnh: "Người mà bảo chú mà hô hào quyên góp được 10 tỷ, chú làm từ thiện 10 triệu, còn bao nhiêu chú đ*p hết. Đó là ngươi không có tài mà lại càng không có đức. Người đó chắc chắn bị nghiện hay mắc bệnh nói phét và thường xuyên bị khoá Facebook!".

Chia sẻ của Duy Mạnh nhanh chóng nhận về những bình luận trái chiều, người ủng hộ, người lại công khai chỉ trích nam ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng anh đang mượn câu chuyện trang Fanpage tạm "đánh sập" để "cà khịa" việc kêu gọi quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ Vbiz hiện nay. 

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Từ khóa:   lùm xùm từ thiện miền Trung Sao Việt Duy Mạnh

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