Vừa đặt chân về Việt Nam, Việt Hương 'rưng rưng nước mắt' khi được ông xã làm điều đặc biệt này

Sao Việt 17/10/2021 21:45

Sau chuỗi ngày chịu tang ở Mỹ, nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Phương đã trở về Việt Nam vào chiều nay.

Trong suốt mấy tháng vừa qua, cư dân mạng liên tục bày tỏ sự cảm kích với nữ nghệ sĩ Việt Hương bởi những nghĩa cử cao đẹp dành cho người dân cũng như Phi Nhung. Vừa tiễn biệt người bạn tri kỷ Phi Nhung chặng đường cuối, NS Việt Hương tiếp tục nén nỗi đau trong tang lễ mẹ nuôi. Trước quá nhiều biến cố xảy đến, nữ danh hài tiều tuỵ, buồn bã khiến ai cũng xót xa và không khỏi đau lòng thay. 

Sau chuỗi ngày chịu tang ở Mỹ, mới đây, vợ chồng nhạc sĩ Hoài Phương đã trở về Việt Nam. Đáng chú ý, ngay khi vừa vào phòng cách ly, ông xã đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho nữ danh hài. Trên trang cá nhân, Việt Hương hạnh phúc bày tỏ: "Được làm sinh nhật bất ngờ khi vừa về tới Việt Nam. Xúc động quá! Cảm ơn toàn bộ quý khán giả và bạn bè đã gửi lời chúc mừng sinh nhật mà Việt Hương lên máy bay chưa trả lời được". 

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Có thể thấy, nữ nghệ sĩ nở nụ cười thật tươi trong buổi sinh nhật bất ngờ của mình - Ảnh: chụp ảnh màn hình

Sau hành trình đầy gian nan và khó khăn, giờ đây người hâm mộ cũng cảm thấy an tâm phần nào khi được chứng kiến nụ cười của nữ danh hài. Người hâm mộ cũng không khỏi xuýt xoa vì Việt Hương có ông xã quá chu đáo và tâm lý.

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Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã trở về Việt Nam bình an - Ảnh: FBNV

Trước đó, cả hai mặc bảo hộ kín bưng và đeo khẩu trang đầy đủ khi di chuyển giữa lúc dịch bệnh phức tạp. Vợ chồng nữ nghệ sĩ sẽ thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định cho người từ trước ngoài về nước trước khi trở lại TP.HCM.

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Hiện tại, người đẹp chỉ có thể giữ lại một ít trang phục để tiếp tục lên đường, phía ekip Việt Nam đang liên hệ với BTC Hoa hậu Liên lục địa để nhờ giúp đỡ.

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Từ khóa:   nữ nghệ sĩ Việt Hương  tổ chức sinh nhật nhạc sĩ Hoài Phương

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