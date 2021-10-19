Nghi vấn 'Ông hoàng nhạc Việt' đối mặt với án phạt 6 tỷ đồng và bị cấm nhập cảnh Mỹ? Thực hư ra sao?

Hậu trường 19/10/2021 16:12

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đồn đoán rằng nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và đối diện với án phạt lên đến 6 tỷ đồng.

Những ngày vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng là cái tên phủ sóng mạng xã hội vì những lùm xùm xoay quanh câu chuyện tiền từ thiện và yêu cầu sao kê từ "bà trùm" Đại Nam. Phía nam ca sĩ liên tục tung ra những đoạn clip phản hồi, cũng như khẳng định rằng sẽ nhờ pháp luật can thiệp vào vụ việc để làm sáng tỏ với công chúng.

Mới đây, đáng chú ý, sau khi thông tin nam ca sĩ và một bầu show hải ngoại chấm dứt cuộc hôn nhân bí mật kéo dài 17 năm, cư dân mạng bất ngờ lan truyền nhiều thông tin trái chiều. Nhiều người còn cho rằng việc nam ca sĩ đang bị Mỹ cấm nhập cảnh vì có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, nam ca sĩ chuẩn bị đối diện với án phạt lên đến 6 tỷ đồng. 

dam vinh hung
Cư dân mạng bàn tán xôn xao về nam ca sĩ có thể sẽ 'đối mặt' với án phạt lên đến 6 tỷ đồng - Ảnh: chụp màn hình

Chia sẻ với báo Thanh Niên, vị luật sư làm việc tại Tòa án quận Cam (California, Mỹ) phân tích: "Trước tiên, phải xác định Đàm Vĩnh Hưng có phải là công dân Mỹ không, có phải là thường trú nhân (thẻ xanh) tại Mỹ không. Nếu là công dân Mỹ thì làm gì có chuyện không cho anh ấy vào nước Mỹ được. Muốn tước quốc tịch anh ấy hay làm gì không cần biết, phải cho anh ấy vào nước rồi mới xử lý sau. Tương tự với trường hợp thường trú nhân, nếu anh ấy phạm pháp, trốn thuế, chưa có sự truy tố thì làm sao có quyền cấm Đàm Vĩnh Hưng nhập cảnh được".

Ngoài ra, luật sư này còn chia sẻ thêm: "Trường hợp thứ ba, anh ấy là công dân Việt Nam, thì với Sở di trú Mỹ, khi đến cửa khẩu, dù đầy đủ visa, giấy tờ nhưng vẫn có thể bị bộ phận an ninh trục xuất. Chuyện đó xảy ra rất thường xuyên, kể cả người không vướng bất kỳ ồn ào pháp lý nào". Do đó tin đồn trên hoàn toàn thiếu cơ sở.

Cư dân mạng 'dậy sóng' trước tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, luật sư nói gì?

Cư dân mạng 'dậy sóng' trước tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, luật sư nói gì?

Tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị Mỹ điều tra và 'cấm cửa' khiến mạng xã hội 'dậy sóng'.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng án phạt tiền cấm xuất cảnh Mỹ

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