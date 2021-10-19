Cư dân mạng 'dậy sóng' trước tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, luật sư nói gì?

Đáng chú ý trong số đó là tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Thậm chí, nhiều người còn đồn thổi việc nam ca sĩ đang bị Mỹ “cấm cửa” vì có hành vi vi phạm pháp luật tại xứ cờ hoa.

Những tin đồn thất thiệt về Đàm Vĩnh Hưng sau ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên về vụ việc, một luật sư làm việc tại Tòa án quận Cam (California, Mỹ) cho biết việc Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ là thông tin thiếu căn cứ. Vị này phân tích: “Trước tiên, phải xác định Đàm Vĩnh Hưng có phải là công dân Mỹ không, có phải là thường trú nhân (thẻ xanh) tại Mỹ không. Nếu là công dân Mỹ thì làm gì có chuyện không cho anh ấy vào nước Mỹ được. Muốn tước quốc tịch anh ấy hay làm gì không cần biết, phải cho anh ấy vào nước rồi mới xử lý sau. Tương tự với trường hợp thường trú nhân, nếu anh ấy phạm pháp, trốn thuế, chưa có sự truy tố thì làm sao có quyền cấm Đàm Vĩnh Hưng nhập cảnh được”.

Ngoài ra, luật sư này còn phân tích thêm: "Trường hợp thứ ba, anh ấy là công dân Việt Nam, thì với Sở di trú Mỹ, khi đến cửa khẩu, dù đầy đủ visa, giấy tờ nhưng vẫn có thể bị bộ phận an ninh trục xuất. Chuyện đó xảy ra rất thường xuyên, kể cả người không vướng bất kỳ ồn ào pháp lý nào". Do đó tin đồn trên hoàn toàn thiếu cơ sở.