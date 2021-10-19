Cư dân mạng 'dậy sóng' trước tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, luật sư nói gì?

Tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị Mỹ điều tra và 'cấm cửa' khiến mạng xã hội 'dậy sóng'.
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Những ngày qua, "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng khi vướng phải loạt ồn ào từ chuyện từ thiện miền Trung đến lùm xùm đời tư. Đáng chú ý, sau khi thông tin nam ca sĩ và một bầu show hải ngoại chấm dứt cuộc hôn nhân bí mật kéo dài 17 năm, mạng xã hội cũng bất ngờ râm ran nhiều thông tin trái chiều.
Đáng chú ý trong số đó là tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Thậm chí, nhiều người còn đồn thổi việc nam ca sĩ đang bị Mỹ “cấm cửa” vì có hành vi vi phạm pháp luật tại xứ cờ hoa.
Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên về vụ việc, một luật sư làm việc tại Tòa án quận Cam (California, Mỹ) cho biết việc Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ là thông tin thiếu căn cứ. Vị này phân tích: “Trước tiên, phải xác định Đàm Vĩnh Hưng có phải là công dân Mỹ không, có phải là thường trú nhân (thẻ xanh) tại Mỹ không. Nếu là công dân Mỹ thì làm gì có chuyện không cho anh ấy vào nước Mỹ được. Muốn tước quốc tịch anh ấy hay làm gì không cần biết, phải cho anh ấy vào nước rồi mới xử lý sau. Tương tự với trường hợp thường trú nhân, nếu anh ấy phạm pháp, trốn thuế, chưa có sự truy tố thì làm sao có quyền cấm Đàm Vĩnh Hưng nhập cảnh được”.
Ngoài ra, luật sư này còn phân tích thêm: "Trường hợp thứ ba, anh ấy là công dân Việt Nam, thì với Sở di trú Mỹ, khi đến cửa khẩu, dù đầy đủ visa, giấy tờ nhưng vẫn có thể bị bộ phận an ninh trục xuất. Chuyện đó xảy ra rất thường xuyên, kể cả người không vướng bất kỳ ồn ào pháp lý nào". Do đó tin đồn trên hoàn toàn thiếu cơ sở.
Trước đó, Tiền Phong cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an đã yêu cầu rà soát các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của Huỳnh Minh Hưng (Đàm Vĩnh Hưng). Bởi nam ca sĩ bị tố cáo lợi dụng quyên góp từ thiện, cứu trợ miền Trung năm 2020 để “Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ.