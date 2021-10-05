Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng phản hồi thế nào trước thông tin công an rà soát tố cáo từ thiện?

Đồng thời, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Ngày 3/10, báo Người lao động đưa tin về việc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ký công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube. Công an TP HCM đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Vừa qua, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, phía nguồn tin này đã liên hệ với Thủy Tiên để hỏi về việc Công an TP.HCM vào cuộc rà soát, kiểm tra tội phạm liên quan các cá nhân kêu gọi tiền từ thiện. Tuy nhiên nữ ca sĩ đã từ chối không trả lời.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Thời gian qua, câu chuyện từ thiện của một số nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng , Thủy Tiên , Hoài Linh, Trấn Thành… được mọi người đặc biệt quan tâm. Trong đó, ồn ào liên quan đến việc không minh bạch tiền quyên góp đã tạo nên những tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, đại diện Công ty Tiếng Hát Việt của Đàm Vĩnh Hưng thì cho biết nam ca sĩ chưa nhận được thông báo từ phía Công an TP.HCM về việc rà soát hoạt động từ thiện.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream nói về việc các cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi và ăn chặn tiền từ thiện như: Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, MC Trấn Thành... Không chỉ yêu cầu sao kê tiền từ thiện mà bà Phương Hằng còn kêu gọi nghệ sĩ phải sao kê thuế để chứng minh sự trong sạch.

Sau những buổi livestream này, MC Trấn Thành đã sao kê tài khoản ngân hàng và đưa lên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Hoài Linh cũng sao kê tài khoản và sau đó chuyển tiền từ thiện hơn 14 tỉ đồng đến các tỉnh, thành để giúp đỡ bà con. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn phẫn nộ vì Hoài Linh nhận hơn 14 tỉ đồng nhưng chậm cứu trợ.

Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, sau khi bà Phương Hằng livestream nói rằng "nằm mơ" cặp vợ chồng này ăn chặn tiền từ thiện hàng trăm tỉ đồng thì Thủy Tiên đã đến ngân hàng sao kê và phát trực tiếp trên facebook, làm rõ số tiền nhận được chỉ dừng ở mức dưới 178 tỷ đồng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì không công bố sao kê như nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác mà hẹn khán giả sẽ làm rõ trắng đen bằng pháp luật. Sau khi nộp đơn đến Công an TP HCM tố cáo bà Phương Hằng có hành vi vu khống, xúc phạm nhân phẩm, giới tính...ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ mời kiểm toán làm việc minh bạch.

Hiện tại, dư luận mong Bộ Công an sớm làm rõ vụ ồn ào từ thiện, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân nếu có hành vi khuất tất.