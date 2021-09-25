Hậu nộp đơn tố cáo nữ streamer, Đàm Vĩnh Hưng 'mạnh dạn' nhận lo tiền học cho 100 trẻ mồ côi vì đại dịch

Cụ thể, trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã có những chia sẻ về câu chuyện từ thiện dài lâu, lần này nam ca sĩ quyết định tài trợ học bổng cho nhiều em học sinh.

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng gặp không ít ồn ào về câu chuyện kêu gọi từ thiện, tuy nhiên không vì điều này mà khiến nam ca sĩ nản lòng trong việc giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. "Ông hoàng nhạc Việt" tiếp tục có những chia sẻ yêu thương đối với các mảnh đời bất hạnh khi đứng ra tài trợ tiền học cho 100 em học sinh.

Đàm Vĩnh Hưng hứa rằng sẽ cố hết sức để lo cho các cháu học đến lớp 12, bên cạnh đó cũng bao gồm việc quan tâm về điều kiện sống. Ngoài ra một vài bạn bè của Mr. Đàm cũng hỗ trợ mỗi bé 20 kg gạo, 5 hộp cá và 1 triệu đồng tiền mặt.

Mr. Đàm viết: "Khó mà liệt kê hết những thiệt hại nặng nề do covid gây ra, nhưng nỗi đau mất cha mẹ của nhiều đứa trẻ, khiến các con phải bơ vơ trong giai đoạn này, thật sự khiến chúng ta ai cũng rất đau lòng! Một chút cảm thương và thấu hiểu những khó khăn của các con, nên Hưng đã mạnh dạn nhận lo tiền học cho 100 bé tiếp tục cho hết lớp 12. Vậy là trong 6 năm Hưng sẽ chịu trách nhiệm lo học phí cho các con".

Dù đang là thời điểm dịch bệnh phức tạp nhưng nam ca sĩ vẫn đến từng nhà để thăm hỏi và giúp đỡ cho các bé, hành động của "ông hoàng nhạc Việt" nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng trao học bổng cho 100 bé học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: FBNV

Trước đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết anh sẽ vĩnh viễn không kêu gọi sự giúp đỡ từ mạnh thường quân và không gánh trách nhiệm giùm ai nữa.

"Tôi vĩnh viễn không kêu gọi và không gánh trách nhiệm cho ai nữa. Khả năng tới đâu. Hưng tự làm tới đó. Vài trăm ngàn đó Hưng sẽ tìm cách gửi trả lại. Nếu không xong, tôi sẽ mua thêm vài chục ký gạo cho bà con.

Hưng sẽ tự làm theo tiền cá nhân mình và bạn bè thân thiết gom lại với nhau, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có duyên gặp được hoàn cảnh nào thương tâm thì giúp trực tiếp và cũng không cần ai biết hay nêu tên. Nên số tài khoản từ thiện của Hưng sẽ được thu hồi lại. Mong mọi người không gửi, không đóng góp gì vào nữa nhé", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về việc từ thiện - Ảnh:FBNV

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết từ chương trình Thành phố 18h, nam ca sĩ quyết định sẽ hỗ trợ học bổng đến hết THPT cho 100 em học sinh mồ côi vì Covid-19, với tổng số tiền là 1,8 tỉ trong 6 năm. "Chuyến đi vừa qua do phía Hội đồng Đội thành phố tổ chức, trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã ký thỏa thuận với Hội đồng Đội thành phố và thực hiện theo sự sắp xếp của đơn vị này. Toàn bộ số tiền này đều là tiền cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng tự bỏ ra. Ngoài 1,8 tỉ thì Đàm Vĩnh Hưng cũng đang tính toán chuyện hỗ trợ các chi phí khác ngoài tiền học để giúp đỡ thêm cho các em", người này tiết lộ.

Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn tố cáo nữ CEO - Ảnh: Internet

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết Công an TP.HCM đã thụ lý và đang trong quá trình xác minh đơn tố cáo nữ streamer. Nam ca sĩ nhấn mạnh về việc nữ CEO đã bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc anh ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỷ đồng. Ngoài ra, 'Ông hoàng nhạc Việt' tiết lộ đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu - chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra.

"Tôi biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của tôi trong việc từ thiện, nhưng tôi tin con đường mà tôi đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật", Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết.