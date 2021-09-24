Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến'

Hậu trường 24/09/2021 15:26

Không biết cơ duyên dẫn lối hay trùng hợp vô tình, ngày Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện kiện tụng cũng là ngày 21/9, đúng dịp sinh nhật con trai của bà chủ Đại Nam.

Ngày 21/9 vừa rồi là ngày sinh nhật thứ 9 của quý tử Huỳnh Hằng Hữu - con trai doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng. Tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam đã đón một sinh nhật tối giản, ấm áp bên gia đình, những anh chị của mình trong biệt thự dát vàng. 

Có thể thấy, mặc dù trở thành cái tên vướng vào nhiều ồn ào suốt khoảng thời gian qua nhưng phía sau nữ doanh nhân vẫn là một người mẹ chu đáo, không gì quan trọng bằng việc tạo niềm vui cho con trai.

Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến' - Ảnh 1

 

 

Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến' - Ảnh 2
Bà chủ Đại Nam cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho bé Hằng Hữu - Ảnh: Internet

 Bà chủ Đại Nam xúc động bày tỏ: "Sinh nhật vậy thôi, hạnh phúc trong tâm". Dù không hoành tráng như những lần sinh nhật trước đó, song, bữa tiệc này vẫn thể hiện đủ tình cảm, sự ấm áp mà mọi người dành cho cậu bé tỷ phú này và nhận được nhiều lời chúc mừng từ mọi người.

Quay lại ngày này 8 năm trước, cả TP.HCM đã vô cùng choáng ngợp trước tiệc thôi nôi cực hoành tráng của cậu bé Huỳnh Hằng Hữu – con trai của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến' - Ảnh 3
Tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu 8 năm trước - Ảnh: Internet

 Bữa tiệc thôi nôi của con trai Hằng Hữu được vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tổ chức tại khách sạn 5 sao có tiếng Sài Gòn với khoảng 600 khách mời, chủ yếu là giới thượng lưu, bạn bè thân thiết của ông Dũng bà Hằng. Tiệc thôi nôi này cũng là bữa tiệc lưu lại cột mốc lớn trong đời cậu bé Huỳnh Hẵng Hữu khi được ông Dũng chính thức tuyên bố trao lại cho con trai khối tài sản khổng lồ ước tính trị giá hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương) và Khu dân cư Bình Phước.

 

 

Đáng chú ý, cư dân mạng đã vô tình lục lại ảnh cũ và phát hiện ra Đàm Vĩnh Hưng là vị khách được mời đến biểu diễn trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng ôm micro, say sưa hát trên sân khấu 8 năm trước khiến dân tình xôn xao bàn tán, bởi không biết cơ duyên dẫn lối hay trùng hợp vô tình, ngày Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện kiện tụng cũng là ngày 21/9, đúng dịp sinh nhật của bé Huỳnh Hằng Hữu.

Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến' - Ảnh 4
Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến' - Ảnh 5
Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng hát trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu - Ảnh: Internet

 Cụ thể, vào chiều 21/9, Đàm Vĩnh Hưng đã có thông tin chính thức chia sẻ cùng toàn thể cộng đồng mạng rằng: “Sau thời gian chuẩn bị hồ sơ tố cáo và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình, liên quan đến hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi xin thông báo đến mọi người là cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thông báo thụ lý đơn của Hưng và đang trong quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội. Cụ thể quá trình giải quyết của cơ quan điều tra Hưng sẽ cập nhật đến mọi người”.

Bất ngờ chưa: Mr. Đàm từng là 'khách quý' hát trong tiệc thôi nôi của con út bà chủ Đại Nam, 8 năm sau nảy sinh 'đại chiến' - Ảnh 6
Chia sẻ của Mr. Đàm trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra. Anh mong mọi người cùng chờ đợi kết quả điều tra của Công an TP.HCM: “Tôi đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì tôi vẫn sẽ chờ. Tôi biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của Đàm Vĩnh Hưng trong việc từ thiện, nhưng Hưng tin con đường mà Hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật”.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: “Chỉ có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và tòa án mới có thể trả lời chính xác, dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng Đàm Vĩnh Hưng!”.

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