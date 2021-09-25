4 ngày sau khi công bố nộp đơn kiện nữ CEO, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đang làm đúng luật: 'Ai vu khống tôi phải chịu trách nhiệm'

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục lên tiếng khi có nhiều người thắc mắc anh có đang đúng luật hay không. Liên quan đến vấn đề này, nam ca sĩ 7x đã chia sẻ một bài viết có tiêu đề: “Nghệ sỹ hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ của Công ty Kiểm toán độc lập để minh bạch thông tin từ thiện” để giải thích cho việc tại sao không sao kê mà lại đi kiện nữ đại gia.

Bài viết của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những ý kiến tiêu cực thì cũng có rất nhiều người đồng loạt lên tiếng ủng hộ cách xử lý của Đàm Vĩnh Hưng.

“Ông hoàng nhạc Việt” khẳng định: “Mọi người đang thắc mắc Hưng có làm đúng luật không? Hưng xin được phép khẳng định là rất đúng! Ai đã vu khống tôi bắt buộc phải trả lời và chịu trách nhiệm trước pháp luật!”.

Cư dân mạng nêu quan điểm - Ảnh chụp màn hình FBNV

Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên ngày 21/9, phía nam ca sĩ cho biết: “Chúng tôi quyết tâm đi theo hướng giải quyết bằng pháp luật cho đến cuối cùng. Chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành trình mà Đàm Vĩnh Hưng đã đi qua. Chúng tôi cũng cam kết với mọi người những gì chúng tôi đã làm, đã thể hiện đều trong sạch. Chúng tôi cũng đã đóng góp được rất nhiều cho cộng đồng này, không thể để người khác lắt léo như vậy”. Theo đại diện Đàm Vĩnh Hưng, việc đôi co, tranh cãi qua lại sẽ không đưa ra được đáp án cuối cùng nên hãy để cơ quan chức năng vào cuộc.

Đồng thời, trong bài viết trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết đã mời công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm tra toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện. Sau đó, kết quả kiểm toán sẽ được cung cấp cho cơ quan điều tra. Anh chia sẻ: “Cả nhà cùng Hưng chờ đợi kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM. Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ”.

Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc - Ảnh: FBNV

Theo nội dung đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng được báo Tuổi Trẻ Online đăng tải thì bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên; công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng.

Đàm Vĩnh Hưng nói bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của mình bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ. Theo lời Đàm Vĩnh Hưng thì bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc anh ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng; câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice… qua những "giấc mơ" và phát sóng trực tiếp nêu đích danh tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Hậu quả từ việc bà Hằng nói về tôi lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác , các nhãn hàng đã và đang chuẩn bị ký hợp đồng với bản thân. Ngoài ra, các sản phẩm âm nhạc của tôi trên kênh YouTube cũng nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã, dung tục với ngôn từ bạo lực". Vì thế, Đàm Vĩnh Hưng còn yêu cầu bà Hằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Hiện vụ ồn ào này vẫn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.