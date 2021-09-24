5 năm mang tiếng 'MC lũ', Phan Anh lần đầu thừa nhận 'tham' khi kêu gọi từ thiện vào năm 2016, chỉ ra 'bài học nhớ đời'

Nói về việc này, đại diện BTC cho hay: "Như chúng tôi thông báo ngày hôm qua, trong danh sách khách mời tham gia buổi toạ đàm ngày hôm nay có ca sĩ Thuỷ Tiên. Thuỷ Tiên đã nhận lời mời tham dự nhưng đến sáng nay, đại diện của Thuỷ Tiên báo lại vì lý do sức khoẻ nên không thể tham gia chương trình.

Chiều 24/9, buổi tọa đàm trực tuyến của báo Đại Đoàn Kết – cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chính thức diễn ra với chủ đề: "Cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng?". Chương trình có sự tham gia của MC Phan Anh , ca sĩ Thái Thùy Linh. Thủy Tiên ban đầu cũng được thông báo góp mặt nhưng vì tình hình sức khỏe nên đã không xuất hiện.

Trước câu hỏi này, MC Phan Anh cũng không ngần ngại trải lời với kinh nghiệm làm từ thiện của bản thân. Theo Phan Anh điều khó khăn nhất khi làm từ thiện là vượt qua "tham, sân, si”. Anh thừa nhận mình từng bị sự sân si chế ngự, dẫn tới những tranh cãi không đáng có.

Đáng chú ý trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, MC Phan Anh đã nhận được câu hỏi: "Khó khăn nhất trong việc làm từ thiện là gì?"

"Cái khó nhất là mình ghi nhận được sự tham, sân, si của mình và chế ngự được cái tham, sân si đó. Hành trình đến với bà con năm 2016, mọi người hỏi tôi có tham không, chắc chắn tôi phải trả lời là có tham. Nhưng thời điểm đó tôi không nhận ra cái tham của mình đâu. Tôi không tham lấy tiền của bà con mà tham được mọi người ghi nhận, ủng hộ”, MC Phan Anh chia sẻ trong tọa đàm.

MC Phan Anh chia sẻ quan điểm về vấn đề "Cá nhân làm từ thiện sao cho đúng" - Ảnh: Internet

Tiếp đó, trong phần trả lời câu hỏi "Cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng?", Phan Anh cho rằng người làm từ thiện nên có mục đích rõ ràng, kiên trì với mục đích đó cũng như phải chấp nhận chuyện thị phi vì xã hội "chín người mười ý". Trong đó, nam MC không ngại nói về sai sót của bản thân trong hành trình làm thiện nguyện cũng như gửi lời xin lỗi đến khán giả.

MC Phan Anh thẳng thắn: "Hôm nay, trong buổi tọa đàm này và trước công chúng, tôi xin lỗi và nhận sai sót của mình. Tôi xin nói về chương trình năm 2016 là kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung và điều đầu tiên tôi ghi trong phần mục đích là cứu trợ khẩn cấp, mỗi phần quà ước tính là khoảng 1 triệu đồng. Thế mà cuối cùng lại xảy ra một tình trạng là có quá nhiều đoàn từ thiện đến, có một xã mà trong một ngày có tới 8 đoàn từ thiện đến vì địa điểm đó rất dễ đến và còn được báo chí đưa tin là nơi này khó khăn. Vì vậy, mọi người ùn ùn kéo đến dẫn tới việc không có sự phân chia đồng đều và có bất cập. Nên lúc đó tôi nghĩ mình nên chuyển hướng làm chuyên sâu như giúp bà con về con giống, xây nhà chống lũ hay giúp về bò giống chẳng hạn. Tôi tự nghĩ mình hay lắm nhưng về sau tôi thấy tôi sai mất rồi. Tôi đã sai mục đích ban đầu là cứu trợ khẩn cấp mà giờ lại chuyển hướng như thế...".

MC Phan Anh trong chuyến từ thiện miền Trung năm 2016 - Ảnh: Internet

Nam MC cho biết bản thân đã quá sự ghi nhận của khán giả với mình dẫn đến việc không đủ tỉnh táo để nhận ra sai lầm. Anh cũng cho biết không thể lường trước được mọi chuyện nên thành ra mới mắc lỗi và bị mọi người nghi ngờ, cho rằng không minh bạch trong chuyện từ thiện những năm vừa rồi.

Nhìn nhận từ lỗi sai của bản thân nên Phan Anh mong muốn các nhà hảo tâm hãy luôn giữ vững mục đích làm thiện nguyện ban đầu và rút kinh nghiệm sâu sắc từ việc làm của anh.

Phan Anh tung 6kg giấy sao kê chứng minh sự trong sạch của bản thân - Ảnh: FBNV

Những lời chia sẻ của Phan Anh nhận được nhiều ý kiến từ phía cộng đồng mạng, có khen có chê tuy nhiên cũng có thể hiểu được phần nào cho hoàn cảnh của nam MC khi rơi vào trong hoàn cảnh đó.

Trước đó, Phan Anh từng vướng vào ồn ào bị cho là ăn chặn 24 tỷ đồng tiền cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên nam MC đã phủ nhận mọi tin đồn và mới đây, anh đã tung 6kg bản sao kê để chứng minh mình không ăn chặn tiền từ thiện như mọi người đồn thổi.