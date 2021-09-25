Trang Trần tuyên bố trải chiếu quỳ xin lỗi nếu 'nữ streamer triệu view' làm ngay điều này, dân tình 'nháo nhào' hóng cái kết

Giải trí 25/09/2021 19:28

Chia sẻ mới đây của cựu người mẫu Trang Trần thu hút sự chú ý lớn của dân mạng.

 Trong livestream mới nhất của mình, Trang Trần bất ngờ gọi tên nữ đại gia Bình Dương. Theo đó, cựu người mẫu tuyên bố nếu nữ doanh nhân này chuyển 200 tỷ để cứu trợ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thì cô sẽ quỳ gối xin lỗi bà.

Nguyên văn chia sẻ của Trang Trần như sau: “Nếu bà Phương Hằng chuyển 200 tỷ để cứu trợ cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Tôi sẽ trải chiếu quỳ gối xin lỗi bà ấy”. 

Trang Trần tuyên bố trải chiếu quỳ xin lỗi nếu 'nữ streamer triệu view' làm ngay điều này, dân tình 'nháo nhào' hóng cái kết - Ảnh 1
Trang Trần đáp trả cực gắt - Ảnh: FBNV

 Trước đó, ngày 23/9, Trang Trần gây chú ý khi đăng clip “thăm nhà” bà chủ Đại Nam trên Facebook. Ngay sau đó, trong buổi livestream vào buổi chiều cùng ngày, bà Hằng chỉ đích danh người mẫu Trang Trần, tỏ thái độ phẫn nộ vì hành động này và mắng mỏ không tiếc lời. Bà Hằng nói: “Đang giãn cách, ai cho phép ra đường để quay nhà tôi, Trang Khàn? Đưa lên như vậy là để lộ tính cách tiểu nhân. Ai cho phép quay phim, chụp hình đưa lên?”.

Trong buổi tối 23/9, Trang Trần đã đáp trả lại bà Hằng ngay lập tức. Cựu người mẫu cho rằng cô ra đường là có giấy tờ hợp lệ. Hơn nữa, việc quay nhà bà Hằng là do cô nghe được có thông tin rao bán, nên muốn ghi lại hình ảnh để hỏi ý kiến chồng.

"Tôi chạy xe bon bon ngoài đường, thấy trên mạng rao bán số nhà đấy giá hơn 70 tỷ, lại đang có tí tiền ăn chặn từ thiện nên đi xem nhà chứ có làm gì sai. Có mấy thằng đăng tin bán nhà, tôi thấy thế đi coi mặt tiền, hướng nhà…, tôi đi bằng xe riêng chứ đâu có đi bằng xe cứu thương".

Trang Trần tuyên bố trải chiếu quỳ xin lỗi nếu 'nữ streamer triệu view' làm ngay điều này, dân tình 'nháo nhào' hóng cái kết - Ảnh 2
Trang Trần tuyên bố trải chiếu quỳ xin lỗi nếu 'nữ streamer triệu view' làm ngay điều này, dân tình 'nháo nhào' hóng cái kết - Ảnh 3
Hình ảnh ngôi nhà nữ đại gia sinh sống được Trang Trần quay lại - Ảnh: Cắt từ clip

Về việc ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, cựu mẫu cho biết, bản thân cô là tình nguyện viên, hỗ trợ vận chuyển thuốc và lương thực nên có giấy đi đường từ 3-4 tháng nay.

"Xe cá nhân, có giấy phép đi đường, là lực lượng chống dịch, là đơn vị chuyên chở đã làm được 3-4 tháng nay. Chỉ có những người ngồi nhà livestream thì không được cấp giấy là đúng. Em đi xe, em chở thuốc từ sân bay về, chở lương thực, xả thân đi chống dịch, sao lại không có giấy".

Hiện tại, có vẻ như cựu người mẫu sẵn sàng đối đáp "ăn miếng trả miếng" với bà chủ Đại Nam. Không ít dân mạng tỏ ra ngán ngẩm vì những cuộc khẩu chiến dai dẳng trên mạng xã hội giữa sao Việt và bà Hằng trong thời gian vừa qua.

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