Tỉnh Quảng Ngãi chính thức xác nhận vợ chồng Thủy Tiên trao tặng người dân 14 tỷ đồng: 'Người nhận 5 triệu, người tặng căn nhà'

Giải trí 04/10/2021 15:30

Một đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, số tiền tổng cộng lại bà con trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi nhận được từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên là 14 tỉ đồng.

Thời gian qua, Thủy Tiên liên tiếp vướng phải ồn ào xoay quanh việc kêu gọi quyên góp từ thiện hỗ trợ miền Trung vào năm 2020. Mặc dù đã công khai sao kê minh bạch tại ngân hàng, tuy nhiên vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chưa thực sự phá bỏ được những hoài nghi trong lòng khán giả. 

Thậm chí, mới đây, trên mạng xã hội còn xuất hiện clip tin đồn Thuỷ Tiên mập mờ số tiền từ thiện hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, thông tin trên clip tin đồn cho rằng Thủy Tiên chỉ hỗ trợ 5 - 6 hộ dân tỉnh Quảng Ngãi số tiền 5 triệu đồng, các hộ còn lại chỉ nhận được từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Điều này khác với thông báo trước đó của nữ ca sĩ. 

Tỉnh Quảng Ngãi chính thức xác nhận vợ chồng Thủy Tiên trao tặng người dân 14 tỷ đồng: 'Người nhận 5 triệu, người tặng căn nhà' - Ảnh 1
Tỉnh Quảng Ngãi chính thức xác nhận vợ chồng Thủy Tiên trao tặng người dân 14 tỷ đồng: 'Người nhận 5 triệu, người tặng căn nhà' - Ảnh 2
Phía Thuỷ Tiên khẳng định hỗ trợ 50 triệu đồng cho 20 hộ dân bị thiệt hại nặng, 2600 hộ còn lại mỗi hộ 5 triệu đồng - Ảnh: FB

 Không giữ im lặng, sáng ngày 11/9, phía Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng làm rõ và đưa cả bằng chứng cho hành động của mình. Bên cạnh đó, FC Thuỷ Tiên còn chia sẻ bài viết từ một thành viên trong nhóm hỗ trợ của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi. Người này khẳng định: "Riêng ở đâu mình không biết chứ ở Quảng Ngãi là phát đủ, ai biết bà con nào nhận thiếu chỉ cho mình".

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền giấy "xác nhận 14 tỉ đồng" của tỉnh Quảng Ngãi liên quan vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện. Trả lời vấn đề này trên báo Người lao động mới đây, bà Hà Thị Anh Thư, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận, văn bản được Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký xác nhận.

Tỉnh Quảng Ngãi chính thức xác nhận vợ chồng Thủy Tiên trao tặng người dân 14 tỷ đồng: 'Người nhận 5 triệu, người tặng căn nhà' - Ảnh 3
Văn bản xác nhận Thủy Tiên hỗ trợ 14 tỷ đồng cho người dân vùng lũ - Ảnh: Người lao động

 "Số tiền 14 tỉ đồng mà Ban Dân vận xác nhận là số tiền tổng cộng lại bà con trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi nhận được từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, có người 5 triệu, có người tặng căn nhà… Xác nhận này kèm theo danh sách toàn bộ người dân được nhận tiền. Danh sách này do các xã lập ra, gửi lên huyện, huyện gửi lên tỉnh. 

Việc tặng tiền cho bà con ở Quảng Ngãi của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên được làm cẩn thận, có chỉ đạo của Tỉnh ủy, giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy và chúng tôi giao về cho các địa phương lập danh sách. Danh sách có cụ thể từng người ở các xã, địa phương. Vừa rồi, phía Công an tỉnh nắm thông tin dư luận, cũng có làm việc với Ban Dân vận và chúng tôi đã cung cấp toàn bộ danh sách người dân nhận tiền tại các địa phương.", Báo Người lao động dẫn lời bà Thư. 

 Trước ý kiến cho rằng việc xác nhận số tiền bằng văn bản không đúng quy chuẩn, hình thức, bà Hà cũng nói thêm với nguồn trên: "Chúng tôi ký xác nhận dựa trên thực tế vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã trao số tiền bấy nhiêu đó. Kèm theo văn bản là danh sách tất cả người dân đã nhận được tiền do Ban Dân vận các huyện ký, đóng dấu gửi lên".

Tỉnh Quảng Ngãi chính thức xác nhận vợ chồng Thủy Tiên trao tặng người dân 14 tỷ đồng: 'Người nhận 5 triệu, người tặng căn nhà' - Ảnh 4
Khán giả mong những ồn ào liên quan đến câu chuyện từ thiện sẽ sớm được sáng tỏ - Ảnh: Internet

 Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/10, Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công an - cho biết bộ đang cùng với các ngân hàng làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân của các tài khoản đã huy động tiền từ thiện trong thời gian bão lũ miền Trung năm 2020. 

Trước thông tin này, nhiều người mong chờ những lùm xùm xoay quanh câu chuyện quyên góp tiền từ thiện của nhiều nghệ sĩ sẽ sớm được sáng tỏ. 

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