Đàm Vĩnh Hưng bị 'người vợ bí mật' đệ đơn ly hôn, luật sư nói gì về việc phân chia tài sản?

Hình ảnh được cho là hôn thú của Đàm Vĩnh Hưng và bầu show tại Mỹ - Ảnh: Ngoisao.vn

Đồng thời, vị luật sư này cũng cho biết, thủ tục ly hôn bên mỹ cũng khác rất nhiều so với Việt Nam. Do đó, thủ tục ly hôn của vợ chồng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều điều đặc biệt: “Nhiều thông tin cho rằng kể từ khi bà Lien Jackie Pham nộp đơn ly dị, phía Đàm Vĩnh Hưng phải phúc đáp trong vòng 30 ngày nếu không sẽ bị xử khiếm diện (vắng mặt). Tuy nhiên, cột mốc 30 ngày được tính từ ngày bị đơn được tống đạt (giao đúng thủ tục pháp lý), có thể bằng việc đưa tận mặt hoặc bị đơn xác nhận bằng văn bản đã nắm rõ sự việc. So với các vụ kiện khác chỉ cần luật sư ký nhận thay thì thủ tục ly hôn cần chính chủ xác thực đã được tống đạt. Đặt trường hợp nếu Đàm Vĩnh Hưng im lặng, không phản hồi về vụ ly hôn với lý do chưa được giao đúng thủ tục pháp lý (đang ở Việt Nam) thì tòa cũng không làm được gì”.

Thời điểm hiện tại, nhiều người sau khi nhận được thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị vợ đệ đơn ly hôn ở Mỹ thì rất bất ngờ. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng đây cũng có thể là một hình thức “tẩu tán tài sản”. Chia sẻ về chuyện có hay không mục đích này và sẽ ra sao nếu phát hiện mục đích thực chất của việc ly hôn để tẩu tán tài sản một cách hợp lý, vị luật sư tại Mỹ cũng chia sẻ thêm với báo Thanh Niên, cụ thể: “Ở Mỹ, chuyện ly dị diễn ra rất nhiều. Thậm chí, người ta còn không cần ra tòa, chỉ cần làm đúng mọi thủ tục, tới ngày tòa ký giấy và gửi về là xong. Nhìn chung, việc tòa phán quyết không có tài sản chung để chia không có nghĩa là không có. Người khác hoàn toàn có thể thưa kiện nếu phát hiện có sự tẩu tán tài sản với lý do ly hôn”.