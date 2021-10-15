Diễn biến NÓNG: Bộ Công an yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành

Phía cơ quan chức năng đã có lệnh yêu cầu ngân hàng sao kê toàn bộ tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành sau ồn ào từ thiện miền Trung năm 2020.

Những ngày qua, câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ xuất hiện dậy sóng trên các diễn đàn và người dân mong chờ kết quả chính xác nhất, củng cố niềm tin sau những hoài nghi về ăn chặn tiền của mạnh thường quân. Mới đây, nguồn tin từ Thanh Niên cho hay, vào ngày 14/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (tức Trấn Thành).

Cơ quan chức năng cho biết họ đang xác minh, điều tra sự việc theo đơn tố cáo, dư luận cũng như các phương tiện truyền thông đã phản ánh việc các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp nhưng có tính thiếu minh bạch, dấu hiệu của "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu cho CQĐT như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Bộ công an yêu cầu sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành - Ảnh: Internet Cũng dẫn tin từ Thanh Niên, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Đối với danh hài Trấn Thành, CQĐT xác định nằm trong diện cần phải rà soát. Ngoài ra, theo VnExpress, bên cạnh các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra trong thời gian qua đã gửi công văn đến một số tỉnh thành ở miền Trung - nơi các nghệ sĩ này làm từ thiện, đề nghị phối hợp. "Mục đích là làm rõ những khoản tiền từ thiện, thu thập các căn cứ giấy tờ chứng minh. Các khoản tiền phải cụ thể, nếu cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền để ghi lời khai", VnExpress dẫn lời một cán bộ điều tra. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM cũng có công văn gửi 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện như: nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành,... Hiện khán giả vẫn đang chờ đợi sự phối hợp của các nghệ sĩ cùng với cơ quan công an để ồn ào này sớm có hồi kết.

Thêm 4 địa phương xác nhận số tiền từ thiện Thủy Tiên trao tặng: 'Người già cả, người nghèo còn được cho thêm tiền' 4 xã ở Thừa Thiên Huế đã có thông tin về số tiền cụ thể đoàn ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện, ủng hộ giúp người dân bị lũ lụt dịp cuối năm 2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-nong-bo-cong-an-yeu-cau-ngan-hang-sao-ke-tai-khoan-cua-dam-vinh-hung-thuy-tien-tran-thanh-431120.html