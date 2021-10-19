Sau nhiều lần 'tung hô' giun đất có tác dụng 'thần thánh', Angela Phương Trinh chính thức nhận sai và bị xử phạt hành chính

Tại buổi làm việc, Angela Phương Trinh đã thừa nhận sai sót và đóng tiền phạt hành chính.

Ngày 19/10, chia sẻ với VietNamNet ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết phía Sở vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Căn cứ điểm a Khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Tại buổi làm việc, Angela Phương Trinh đã thừa nhận sai sót và đóng tiền phạt hành chính.

Angela Phương Trinh có nhiều bài đăng liên quan đến giun đất - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Angela Phương Trinh có loạt bài đăng trên các trang mạng xã hội khẳng định việc nuốt sống giun đất có thể chữa khỏi Covid-19. Cô nàng khẳng định lời nói của mình dựa trên cơ sở khoa học và đưa ra cả dẫn chứng nhiều bệnh nhân đẩy lùi được Covid-19 nhờ ăn giun sống.

Nữ diễn viên đính chính sau khi Bộ Y tế thông tin về giun đất - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên sau khi nhận về nhiều chỉ trích, nữ diễn viên thừa nhận cô đã sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Cô từng viết: "Tôi đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa Covid-19 mà không nắm rõ luật. Ngay sau khi có những thông tin trái chiều, tôi đã kịp thời đính chính. Tôi đã sai, xóa và rút kinh nghiệm. Hiện tại, tôi chỉ chia sẻ những công dụng tốt của địa long, chứ không nhắc đến việc địa long chữa Covid-19". Đồng thời, nữ diễn viên cũng dẫn thông tin từ Bộ Y tế, khẳng định giun đất không chữa được Covid-19.

Hết tung hô địa long chữa Covid-19, Angela Phương Trinh lại 'chây lì' mách nước cư dân mạng cách nuôi giun đất từ rác Sau khi đăng tải loạt video người nước ngoài nuốt giun đất sống, nữ diễn viên Angela Phương Trinh lại chia sẻ một bài viết về cách nuôi giun đất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-lan-tung-ho-giun-dat-co-tac-dung-than-thanh-angela-phuong-trinh-chinh-thuc-nhan-sai-va-bi-xu-phat-hanh-chinh-431963.html