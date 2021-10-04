Ăn chay trường giống chị gái, em gái Angela Phương Trinh chia sẻ bữa ăn khiến dân mạng chú ý

Hậu trường 04/10/2021 13:28

Bữa ăn của em gái Angela Phương Trinh đang khiến dân mạng chú ý.

Phương Trang - em gái của Angela Phương Trinh ăn chay nhưng thỉnh thoảng Phương Trang vẫn tiêu thụ trứng gà vì theo quan điểm của gia đình cô trứng không thụ tinh thì không mang bất kỳ sự sống nào nên không phạm vào tội sát sinh. Đây cũng là thực phẩm chứa lượng protein từ động vật dồi dào, giúp chế độ chay trường của Phương Trang không bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Ngoài ra, cô cũng phát nguyện ăn chay trường trọn đời và theo đuổi Phật pháp như chị gái, chăm làm công quả nhiều năm nay. Bữa sáng của mỹ nhân trẻ luôn có đủ các nhóm chất bao gồm tinh bột (yến mạch, bánh mì nguyên cám…) cùng nhiều chất xơ, vitamin từ trái cây và protein từ các lọai hạt.

Angela Phuong Trinh

Ăn chay trường giống chị gái, em gái Angela Phương Trinh chia sẻ bữa ăn khiến dân mạng chú ý - Ảnh 2Ăn chay trường giống chị gái, em gái Angela Phương Trinh chia sẻ bữa ăn khiến dân mạng chú ý - Ảnh 3Ăn chay trường giống chị gái, em gái Angela Phương Trinh chia sẻ bữa ăn khiến dân mạng chú ý - Ảnh 4Bữa ăn của em gái Angela Phương Trinh khiến dân mạng chú ý

Bữa sáng với sữa, ngũ cốc, hạt chia, hạt hạnh nhân chuối chín cũng được em gái Angela Phương Trinh yêu thích nhờ ưu điểm nhanh, gọn, nhẹ. Bên cạnh đó, các loại hạt còn là nguồn protein thực vật dồi dào cho người ăn chay.

Trước đó, giống như chị gái mình, Phương Trang đã thay đổi và chọn style phong cách kín đáo, nhẹ nhàng, giản dị. Dù không make up cầu kỳ hay là lượt quần áo nhưng em gái Angela Phương Trinh vẫn toát lên khí chất của một mỹ nhân với khuôn mặt xinh đẹp và những đường nét rất đi vào lòng người.

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Ăn chay trường giống chị gái, em gái Angela Phương Trinh chia sẻ bữa ăn khiến dân mạng chú ý - Ảnh 6Mỹ nhân đã chuyển qua style dịu dàng trước đó

Cô nàng nhận được nhiều lời khen với nhan sắc ngày càng sắc sảo, nền nã và rất đúng tuổi. Hiện tại ngoài ăn chay trường cô còn cùng chị kinh doanh quán ăn chay và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

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Cô từng chọn style cá tính khi còn trẻ

Cách đây khoảng 7 năm, Phương Trang từng bị dân mạng chỉ trích vì mặc trang phục được cho là quá hở hang, táo bạo. Hiện tại, với việc ăn chay và style mới "kín cổng cao tường" hơn cô nhận nhiều lời khen từ dân mạng và các bình luận tích cực.

Ảnh: Tổng hợp

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