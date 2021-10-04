Khoe ảnh thu hoạch hoa quả trên sân thượng, MC Cát Tường khiến fan xuýt xoa: Ước gì sở hữu vườn rau trong mơ

Hậu trường 04/10/2021 06:56

Mới đây MC Cát Tường khoe ảnh thu hoạch rau quả trên sân thương khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Ngoài việc thường livestream buôn bán với lượng khách hàng trong mơ thì mới đây Cát Tường còn khiến khán giả thầm ganh tị khi khoe ảnh thu hoạch rau quả trên sân thượng.

Mới đây diễn viên Tiết Cương thăm nhà bà mai nức tiếng khi TP HCM nới nỏng giãn cách xã hội, hôm 2/10. Tiết Cương được bạn giao nhiệm vụ hỗ trợ thu hoạch nông phẩm để chuẩn bị bữa ăn. Cả hai là cặp bạn thân lâu năm. Nữ MC và Tiết Cương từng bị đồn yêu nhau nhưng Cát Tường đã đính chính mối quan hệ này là tri kỷ.

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Khoe ảnh thu hoạch hoa quả trên sân thượng, MC Cát Tường khiến fan xuýt xoa: Ước gì sở hữu vườn rau trong mơ - Ảnh 2

Tiết Cương hái rau quả cùng bà mai nức tiếng

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Khoe ảnh thu hoạch hoa quả trên sân thượng, MC Cát Tường khiến fan xuýt xoa: Ước gì sở hữu vườn rau trong mơ - Ảnh 4

Vườn rau của nữ MC rất phong phú các loại quả

Khu vườn của nữ MC rất phong phú đủ loại rau quả. Ngoài mướp và đậu bắp, cô còn trồng rau, đu đủ, quất, bưởi. Cát Tường chia sẻ: "Tôi chỉ tưới nước nên giàn mướp không sai lúc lỉu nhưng quả thơm, ngon. Hết đợt này, tôi sẽ bỏ cây cũ để bắt đầu gieo trồng vụ khác".

Cát Tường thường hái mướp hàng ngày để được quả non. Ngoài ra, lượng rau củ hái được đủ phục vụ bữa ăn gia đình, nếu còn dư, cô mang biếu hàng xóm, bạn bè. Một lợi ích khác của vườn rau, theo nữ MC, là làm mát mái nhà và tạo cảnh quan đẹp cho sân thượng. Khu vườn xanh mướt là thành quả của Cát Tường và con gái. Hai mẹ con phấn khởi bên cây đậu bắp đang phát triển vượt trội.

Khoe ảnh thu hoạch hoa quả trên sân thượng, MC Cát Tường khiến fan xuýt xoa: Ước gì sở hữu vườn rau trong mơ - Ảnh 5
Cát Tường có rất nhiều fan trên MXH lẫn ngoài đời

Không chỉ khiến khán giả chú ý về vườn rau phong phú, Cát Tường còn khiến fan tò mò chuyện yêu đương. Riêng về chuyện tình cảm, nữ MC từng bày tỏ: “Trong mỗi giai đoạn, hoàn cảnh, con người sẽ có những quyết định khác nhau. Cụ thể, 10 năm trước, nếu chuyện tình cảm trục trặc, tôi sẽ chọn gia đình, vì lúc đó con còn nhỏ, tôi phải đặt con cái lên hàng đầu. Con gái cũng phản đối. Cô bé từng tuyên bố nếu mẹ lấy chồng sẽ không quan tâm, không xem con mẹ sinh ra là em".

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Nhan sắc xinh đẹp của nữ MC mát tay trong chuyện mai mối

Tuy nhiên Cát Tường cho biết nếu ở thời điểm này, cô sẽ chọn tình yêu để bản thân cảm thấy hạnh phúc. Cô cho biết thêm: "Nếu ở thời điểm hiện tại, tôi có mối tình lệch tuổi nhất định sẽ chọn tình yêu. Tôi đã làm tròn trách nhiệm, đạo hiếu người làm con cho ba mẹ và lo cho con gái ăn học nên người. Đã đến lúc tôi phải lo cho hạnh phúc riêng của mình, đơn giản vì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và tôi cũng không ngoại lệ".

Hiện tại, vườn rau của bà mai nổi tiếng vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều lời khen.

Ảnh: Tổng hợp

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