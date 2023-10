Ai giàu bằng sao Việt, tặng quà cho con toát lên mùi 'thượng lưu' đến đại gia cũng còn ganh tị

Bà xã cũ Đan Trường cho biết căn biệt thự rộng 4.000 m2 tại San Jose được thiết kế tráng lệ, không thua kém khách sạn 5 sao, gồm: 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 1 phòng thể thao, 1 văn phòng mini và 1 phòng giải trí là món quà vợ chồng cô tặng con trai Thiên Từ khi thiên thần nhỏ chào đời.

Ngoài ra, Thủy Tiên cũng lập ra quỹ học bổng để sau này con trai có thể đi học được bất cứ trường nào con muốn. Cô chia sẻ: "Bé là niềm vui rất lớn đối nên tôi không thể che giấu được việc thương yêu quá mức. Tất cả những gì của anh Đan Trường hay của tôi cũng đều thuộc về Thiên Từ".

Quý tử nhà Đan Trường

Từ năm 2016, Phan Như Thảo đã khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị khi khoe món quà lên tới triệu đô mà chồng cô - doanh nhân Đức An dành tặng hai mẹ con nữ diễn viên. Người đẹp chia sẻ loạt ảnh biệt thự đang xây dang dở, bản thiết kế hoàn thiện cùng địa điểm nhà mới. Đi kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Ba xây dinh Bồ Câu để chúc mừng Bồ Câu sắp chào đời. Sắp xong rồi. Thương ba nhất trên đời".

Được biết, 3 căn biệt thự được doanh nhân Đức An xây dựng tại Đà Lạt và Nha Trang. Căn nhà nằm trên đồi thông xanh tại Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Phan Như Thảo. Vợ chồng nữ diễn viên quyết định tên cho căn biệt thự là Bồ Câu - theo tên của con gái. Đức An xây căn nhà này dựa trên ý tưởng lồng chim. Bé Bồ Câu sẽ được an toàn và khôn lớn nơi đây. Nội thất, vật dụng đều theo chủ đề liên quan tới chim bồ câu. Còn căn nhà tại Nha Trang sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Phan Như Thảo cũng nhận quà khủng từ chồng

Hiện tại, quà đỉnh mà dàn sao Việt tặng cho con vẫn khiến khán giả hâm mộ xuýt xoa ganh tị. Đa số đều ngỡ ngàng với sự giàu sang của các ngôi sao showbiz và đều khen các quý tử quả là có số hưởng.

