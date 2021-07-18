Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào?

Hậu trường 18/07/2021 16:03

Sau 8 năm quen Đan Trường, Thủy Tiên thăng hạng nhan sắc vượt bậc và ghi điểm trong mắt công chúng.

Thông tin Thủy Tiên và Đan Trường đường ai nấy đi sau 8 năm chung sống đã gây sốc cho nhiều khán giả và fan anh Bo tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Cả hai từng có thời gian hạnh phúc bên nhau, chia sẻ những bức ảnh mặn nồng cùng con trai Thiên Từ. Thế nhưng khi cả hai tuyên bố ly hôn, khán giả lại quan tâm đến thông tin của vợ cũ Đan Trường là Thủy Tiên.

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Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 2

Nhan sắc mặn mà của Thủy Tiên lúc mới cưới tuy nhiên do Đan Trường quá nổi tiếng và điển trai nên nhiều khán giả cho rằng vợ cũ anh Bo hơi 'dừ' 

Được biết, cô tên thật là Trịnh Thủy Tiên sinh năm 1986, là người Mỹ gốc Việt và có cơ ngơi đồ sộ tại xứ sở cờ hoa.Vợ cũ Đan Trường tốt nghiệp ĐH San Jose chuyên ngành Marketing và Kinh doanh Quốc tế, cô có quá khứ lừng lẫy khi từng làm phát thanh viên 7 năm mở công ty giải trí riêng sau đó thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động đến nay vô cùng thành công.  

Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 3

Thời trang của Thủy Tiên khi mới quen Đan Trường 
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Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 5

Thuỷ Tiên khi đó chọn kiểu tóc bới nên cô hơi già hơn so với Đan Trường 

Khi kết hôn với Đan Trường, Thủy Tiên bị nhiều fan của ca sĩ Kiếp Ve Sầu cho là kém sắc hơn chồng tuy nhiên cô không bao giờ đáp lại mà âm thầm chăm sóc cho bản thân, vun vén cuộc sống gia đình. Sau 8 năm bên nhau, Thủy Tiên ngày càng trẻ đẹp và gu ăn mặc cũng đẳng cấp hơn thấy rõ.

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Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 7

Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 8
 
Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 9 

 Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 10

Nhan sắc hiện tại trẻ trung và mê đắm lòng người của Thủy Tiên 

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Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 12

Vợ cũ đại gia của Đan Trường từng bị chê kém sắc, 'hơi lúa' sau 8 năm 'lột xác' như nào? - Ảnh 13

Phong cách thượng lưu, sang trọng của bà xã Đan Trường khiến khán giả ngưỡng mộ 

Hiện tại thông tin ly hôn của Đan Trường và vợ cũ gây nhiều tiếc nuối cho khán giả và fan ruột của anh Bo mong nam ca sĩ đừng buồn để có thể tập trung trở lại âm nhạc.

Ảnh: Tổng hợp

Điều hàng triệu khán giả quan tâm hiện tại: Lý do vợ chồng Đan Trường 'đường ai nấy đi' sau 8 năm mặn nồng là gì?

Điều hàng triệu khán giả quan tâm hiện tại: Lý do vợ chồng Đan Trường 'đường ai nấy đi' sau 8 năm mặn nồng là gì?

Sau khi xem lý do vợ chồng Đan Trường ly hôn nhiều khán giả đã nghẹn ngào tiếc nuối cho mối tơ duyên đẹp của cả hai.

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