Thông tin Thủy Tiên và Đan Trường đường ai nấy đi sau 8 năm chung sống đã gây sốc cho nhiều khán giả và fan anh Bo tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Cả hai từng có thời gian hạnh phúc bên nhau, chia sẻ những bức ảnh mặn nồng cùng con trai Thiên Từ. Thế nhưng khi cả hai tuyên bố ly hôn, khán giả lại quan tâm đến thông tin của vợ cũ Đan Trường là Thủy Tiên.

Được biết, cô tên thật là Trịnh Thủy Tiên sinh năm 1986, là người Mỹ gốc Việt và có cơ ngơi đồ sộ tại xứ sở cờ hoa.Vợ cũ Đan Trường tốt nghiệp ĐH San Jose chuyên ngành Marketing và Kinh doanh Quốc tế, cô có quá khứ lừng lẫy khi từng làm phát thanh viên 7 năm mở công ty giải trí riêng sau đó thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động đến nay vô cùng thành công.

Thời trang của Thủy Tiên khi mới quen Đan Trường

Thuỷ Tiên khi đó chọn kiểu tóc bới nên cô hơi già hơn so với Đan Trường

Khi kết hôn với Đan Trường, Thủy Tiên bị nhiều fan của ca sĩ Kiếp Ve Sầu cho là kém sắc hơn chồng tuy nhiên cô không bao giờ đáp lại mà âm thầm chăm sóc cho bản thân, vun vén cuộc sống gia đình. Sau 8 năm bên nhau, Thủy Tiên ngày càng trẻ đẹp và gu ăn mặc cũng đẳng cấp hơn thấy rõ.



Nhan sắc hiện tại trẻ trung và mê đắm lòng người của Thủy Tiên

Phong cách thượng lưu, sang trọng của bà xã Đan Trường khiến khán giả ngưỡng mộ

Hiện tại thông tin ly hôn của Đan Trường và vợ cũ gây nhiều tiếc nuối cho khán giả và fan ruột của anh Bo mong nam ca sĩ đừng buồn để có thể tập trung trở lại âm nhạc.

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