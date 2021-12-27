Điểm lại những lần “vạ miệng” của sao Việt trong năm 2021: Angela Phương Trinh, MC Trác Thúy Miêu bị phạt 7,5 triệu đồng

Tháng 8/2021 vừa qua, Angela Phương Trinh khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang khi liên tục chia sẻ về các bài viết có nội dung địa long (giun đất) có thể chữa khỏi bệnh cho người mắc COVID-19. Thậm chí, nữ diễn viên còn khẳng định người trong gia đình mình đã dùng phương pháp này và đã khỏi bệnh.

Vốn là người nổi tiếng, phát ngôn của Angela Phương Trinh nhanh chóng gây nên sự nhiễu loạn trong việc chữa trị bệnh. Kết quả, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM yêu cầu Angela Phương Trinh gỡ bỏ nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm về khả năng phòng, điều trị bệnh của sản phẩm từ giun đất.

Không chỉ phải gỡ bài viết, Angela Phương Trinh sau đó còn bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội về việc chữa trị COVID-19 bằng giun đất.

MC Trác Thúy Miêu

Nhắc đến vụ việc ồn ào nhất về phát ngôn của sao Việt trong mùa dịch bệnh phải kể đến MC Trác Thúy Miêu. Vào thời điểm tháng 7/2021, trên mạng xã hội, nữ MC viết một bài viết được cho là có dấu hiệu gây mâu thuẫn về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật, Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Bài viết có đoạn: “Mấy em tình nguyện viên Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương ơi, đoàn mấy trăm người chắc chắn có người này kẻ khác nhưng giờ nói gộp luôn cho lẹ. Sinh viên Y dược Sài Gòn, kể cả tình nguyện viên từ thanh niên, nghệ sĩ, y bác sĩ, khỏi có ở đâu rần rần máu chiến như Sài Gòn. Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm…”.

Liên quan đến bài viết của MC Trác Thúy Miêu, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành quyết định xử phạt nữ MC 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai phạm, gây ảnh hưởng tới công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Lan Khuê

Có lẽ thời điểm giãn cách vì dịch bệnh chính là thời điểm loạt sao Việt vướng phải ồn ào “vạ miệng” nhiều nhất. Điển hình trong đó phải kể đến Lan Khuê khi nữ siêu mẫu bất ngờ viết trên trang cá nhân: “Đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau. Chứ chả thấy có sự hướng dẫn, điều tiết nào nó cụ thể, rõ ràng". Phát ngôn của Lan Khuê bị cho thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận.

Nàng siêu mẫu sau đó đã nhận về làn sóng chỉ trích dữ đội và phải gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời xóa bài viết của mình. Cô cho biết: “Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê, Khuê xin nhận”.

Đạo diễn Quang Dũng

Nhắc đến những phát ngôn “để đời” của sao Việt trong năm 2021 có lẽ không ai có thể quên sự việc đạo diễn Quang Dũng đưa ra những “sáng kiến” trong việc mua lương thực mùa dịch. Theo đó, vào thời điểm giãn cách xã hội, sau khi việc hạn chế shipper được quy định, nam đạo diễn đã đưa ra ý tưởng để cảnh sát giao thông (CSGT) thay shipper mùa dịch với cách dùng ngôn từ có phần “cà khịa”.

Cụ thể, nam đạo diễn viết trên trang cá nhân: “Tôi có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...".

Bài đăng của Quang Dũng lập tức vấp phải những ý kiến trái chiều. Nam đạo diễn sau đó cũng bị chỉ trích dữ đội vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Kết quả, đạo diễn Quang Dũng đã phải khóa trang cá nhân. Trên truyền thông, nam đạo diễn cũng không có bất kỳ phản hồi nào.

Đức Hải

Tháng 6/2021, nghệ sĩ Đức Hải vướng ồn ào bị nghi có những lời lẽ cực kỳ phản cảm trên trang cá nhân. Sau đó, nam nghệ sĩ thanh minh rằng anh bị hack tài khoản Facebook. Tuy nhiên, ít lâu sau Đức Hải lại vòng vo cho biết do con nuôi nghịch dại, đã vào trang cá nhân của anh để viết những lời lẽ bậy bạ.

Chưa dừng lại tại đó, Đức Hải lại cho biết có một số đối tượng giỏi về IT lợi dụng ồn ào để nhảy vào tống tiền. Lùm xùm kéo dài cùng những giải thích quanh co của nam nghệ sĩ đã khiến Đức Hải mất điểm trong mắt công chúng và bị chỉ trích dữ dội.

Noo Phước Thịnh

Tháng 9/2021, trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh đăng tải status tự ví von mình với Google Translate (một công cụ dịch ngôn ngữ tự động) kèm theo một câu chơi chữ dễ liên tưởng đến chuyện tình dục. Nhanh chóng, nhiều cư dân mạng chỉ trích nam ca sĩ vì cho rằng phát ngôn chơi chữ của anh tục tĩu, không phù hợp công khai trên trang cá nhân một ngôi sao có ảnh hưởng.

Noo Phước Thịnh sau đó đã phải gỡ bài đăng gây tranh cãi và lên tiếng xin lỗi khán giả.