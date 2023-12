Con gái Mai Phương lớn phổng phao, hào hứng trong chuyến đi cắm trại cùng cô bảo mẫu

Từ ngày diễn viên Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, con gái của cô cũng được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm. Được biết, hiện tại, bé Lavie - con gái Mai Phương vẫn sống cùng cô bảo mẫu và được chăm sóc, yêu thương rất nhiều.

Con gái Mai Phương được nhận xét có nhiều nét giống mẹ - Ảnh: Internet

Con gái Mai Phương được bảo mẫu chăm sóc tận tình sau khi cố diễn viên qua đời - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của Lavie vừa đăng tải khung ảnh đáng yêu của nhóc tì trong bộ hình chụp kỷ niệm dịp lễ Giáng sinh. Cô bày tỏ xúc động về tình thương dành cho Lavie: "Ai cũng có hình mới để đón Giáng sinh, mình không có, mình chỉ có cục vàng này để khoe thôi và mình luôn nguyện thật nhiều bình an và may mắn đến với em bé của mình. Chúc mọi người giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mong chờ một năm mới tươi sáng và bình an hơn năm cũ, mong cho yêu thương luôn tràn đầy".