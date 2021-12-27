Con gái Mai Phương lớn phổng phao, hào hứng trong chuyến đi cắm trại cùng cô bảo mẫu

Chờ ngày đoàn tụ với bố Phùng Ngọc Huy ở Mỹ, con gái cố diễn viên Mai Phương đang được bảo mẫu thân cận chăm sóc.
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Từ ngày diễn viên Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, con gái của cô cũng được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm. Được biết, hiện tại, bé Lavie - con gái Mai Phương vẫn sống cùng cô bảo mẫu và được chăm sóc, yêu thương rất nhiều.
Mới đây, trên trang cá nhân, cô bảo mẫu của Lavie vừa đăng tải khung ảnh đáng yêu của nhóc tì trong bộ hình chụp kỷ niệm dịp lễ Giáng sinh. Cô bày tỏ xúc động về tình thương dành cho Lavie: "Ai cũng có hình mới để đón Giáng sinh, mình không có, mình chỉ có cục vàng này để khoe thôi và mình luôn nguyện thật nhiều bình an và may mắn đến với em bé của mình. Chúc mọi người giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mong chờ một năm mới tươi sáng và bình an hơn năm cũ, mong cho yêu thương luôn tràn đầy".
Nhân dịp này, cô bảo mẫu còn tranh thủ tổ chức buổi cắm trại ở xa để Lavie có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Trong bức ảnh đăng tải, có thể thấy, cô bé tận hưởng chuyến đi rất vui vẻ, trông Lavie đã lớn hơn trước rất nhiều và ngày càng xinh xắn, duyên dáng biết tạo kiểu trước ống kính.
Trước đó, con gái Mai Phương cũng gửi lời chúc tới cô bảo mẫu nhân dịp sinh nhật khiến nhiều người xúc động. Cô bé nhắn gửi: "Con chúc dì tuổi mới đừng già nữa, con không muốn dì xa con". Dường như được cô bảo mẫu chăm sóc tận tình, yêu thương ngay từ nhỏ nên bé Lavie rất giàu tình cảm.