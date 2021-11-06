Mai Phương Thuý cưới Noo Phước Thịnh ở tuổi 40?

Chuỗi livestream “ Sức sống Việt Nam ” thuộc khuôn khổ Miss World Việt Nam quay trở lại với chủ đề mà ai cũng quan tâm và suy ngẫm. Đó chính là “Deadline”. Trong buổi phát sóng, Mai Phương Thuý , Tim cùng Á hậu Phương Anh trò chuyện đầy thú vị, chia sẻ những góc nhìn và cách đặt ra deadline cuộc đời để tạo nên thành công như hiện tại.

Với hashtag “Biểu đồ cuộc đời”, Mai Phương Thuý vạch rõ quan điểm và chính kiến, lộ trình cho các cột mốc cá nhân. Ngay từ đầu, Mai Phương Thuý xác định mình không có duyên với đại học cũng như môi trường công sở, chính vì thế cô đã quyết định theo đuổi nghệ thuật và tham gia cuộc thi sắc đẹp đình đám. Hoa hậu Việt Nam 2006 mong muốn độc lập về tài chính nên bắt đầu tiết kiệm và chăm chỉ làm việc từ năm 18, 20 tuổi. Theo cô, cho đến hiện tại cô đã tích luỹ được khối tài sản mà nếu trong 2 đến 3 năm “nghỉ ngơi” vẫn có thể sống tốt. Không những thế, Mai Phương Thuý tường tận thế mạnh của bản thân, luôn suy nghĩ hướng đi cho tương lai để tránh “cuộc khủng hoảng năm 40, 50”. Nhờ sự tính toán kỹ càng, Liêu Hà Trinh phải đặt biệt danh cho Mai Phương Thuý là “nhà tiên tri”.

Mở đầu cuộc hội ngộ, Mai Phương Thuý bật mí mình thuộc tuýp người “nghiện” công việc đến quên ăn quên ngủ. Đối với cô đi chơi mới là đi làm và nàng Hoa hậu sẵn sàng làm việc 24/24. Bên cạnh đó, Á hậu Phương Anh cũng hào hứng chia sẻ quyết định quay lại trường học. Đồng thời ca sỹ Tim tiết lộ anh trở lại làm sinh viên, thi vào trường Sân khấu điện ảnh khoa Đạo diễn. Mặc dù khá áp lực với deadline mới nhưng Tim vẫn phấn khởi với sự bắt đầu hành trang mới trên con đường nghệ thuật.

Về hashtag “Quản lý thời gian”, Tim ôn lại quãng đường vừa qua: “Hiện tại mình đang theo đúng cái guồng anh đã lập trước đó”. Ngoài ra, nam ca sỹ trải lòng về tuổi trẻ chưa quản lý tốt thời gian và hiện tại đang khắc phục nhược điểm để phát triển hơn trong thời gian sắp tới."

Còn đối với bảng “Chạy deadline”, Á hậu Phương Anh giới thiệu khán giả bí kíp tránh gặp áp lực khi đối diện với nhiều “hạn chót” là nên phân rõ mức độ quan trọng của công việc, sau đó hoàn thành từng cái một sẽ khiến bạn “dễ thở” hơn.

Khi được Liêu Hà Trinh hỏi đến deadline về hôn nhân gia đình, Mai Phương Thuý nhấn mạnh: “Cái thời mình 20 mấy nếu mình tổ chức đám cưới thì không thể nào hot bằng Tăng Thanh Hà…còn tuổi 30 thì cũng còn nhiều đối thủ trong showbiz hot hơn mình quá nhưng đến 40 tuổi thì chắc hot nhất là mình rồi, cô dâu duy nhất và hot nhất”. Quyết định có tính chiến lược của Mai Phương Thuý khiến các khách mời khác “cười được mùa”. Và với câu hỏi người bên cạnh chắc là Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thuý trả lời: “Nếu mà chồng tương lai đẹp trai như vậy thì cũng vui. Kiểu gì khi Thuý tổ chức đám cưới Noo Phước Thịnh cũng sẽ được mời nhưng không biết là ở vị trí nào thôi”.

Á hậu Phương Anh cũng bộc bạch về tiêu chí chọn người yêu: “Khi mình chọn người yêu mình sẽ chọn sự đồng hành, một người có thể thấu hiểu và muốn kể chuyện đầu tiên sau mỗi ngày mình đi làm về và mang lại cho mình niềm vui, nụ cười”. Cùng lúc, Tim lúng túng miêu tả “hình mẫu bạn đời có sẵn”: “Đàn ông đều thích người phụ nữ không cần có vẻ ngoài quá xinh đẹp nhưng phải phù hợp với con mắt và con người của mình. Người đó phải có thể chia sẻ với mình những lúc khó khăn, thất bại trong cuộc sống và biết nép mình phía sau, anh rất trân trọng những người như vậy”.

Ngoài những phần trò chuyện đầy thú vị và bổ ích của các khách mời, buổi livestream còn chào đón sự xuất hiện của các tân thí sinh tiềm năng tại Miss World Việt Nam 2021. Vũ Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Hương Trúc đều có vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Trước câu hỏi từ dàn khách mời, cả hai tân thí sinh đều có những phần ứng xử khéo léo, ghi điểm trong mắt khán giả. Cùng chờ đợi Lan Anh và Hương Trúc sẽ thể hiện tài năng như thế nào tại Miss World Việt Nam 2021!

Ảnh: BTC