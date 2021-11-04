Ngọc nữ Hà Tăng kỷ niệm 9 năm ngày cưới, nói một câu về gia đình ai cũng phì cười

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà vừa có bài đăng kỷ niệm 9 năm ngày cưới ông xã Louis Nguyễn

Sáng 4/11, Trên Instagram cá nhân, Ngọc nữ Hà Tăng đã đăng tải một bức ảnh chụp "tình bể tình" kỷ niệm 9 năm ngày cưới cùng ông xã doanh nhân Louis Nguyễn. Cũng chính vì cuộc hôn nhân này nên showbiz Việt đã "mất" đi một diễn viên tài năng khi từ đó về sau, ngọc nữ Hà Tăng lui về ở ẩn và chuyện tâm kinh doanh, lo chuyện chồng con.

Ngoài đăng tải hình ảnh kỷ niệm 9 năm ngày cưới, diễn viên của "Bỗng dưng muốn khóc" còn viết dòng trạng thái hài hước như sau: "12 năm một mối tình. 9 năm chung một mái nhà, gia đình tăng trưởng đúng tiến độ!"

Dòng trạng thái của Hà Tăng kỷ niệm 9 năm ngày cưới

"Tiến độ" ở đây theo ý của Tăng Thanh Hà là ám chỉ cuộc hôn nhân viên mãn và "trái ngọt" cuộc tình là hai nhóc tỳ vô cùng đáng yêu và dễ thương là Richard và Chloe. Kể từ khi lên xe hoa, Tăng Thanh Hà chuyên tâm gia đình nhỏ và tập làm bà chủ với những thương hiệu kinh doanh riêng.

Tăng Thanh Hà lên xe hoa vào năm 2012 và trải qua cuộc hôn nhân viên mãn 9 năm đến thời điểm hiện tại

Ảnh: IGNV, FBNV

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