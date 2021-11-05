Binz và Châu Bùi lộ 'hint' 'toang'? Chi tiết gì 'tố' cả hai đã không còn 'chung bước'?

Tuy chưa từng công khai hẹn hò nhưng cặp đôi "tin đồn" Binz và Châu Bùi liên tục "phát cẩu lương" cho fan bằng những lần lộ "hint" đang yêu nhau khiến ai nấy đều cảm thấy mừng và hạnh phúc thay cho cặp đôi. Cả 2 có với nhau cả 7749 chiếc "hint" hẹn hò, và n cách thả thính khác nhau. Đỉnh cao là câu nói: "Gout của anh là Châu Á" của Binz đã trở thành câu nói trendy và trở thành bản hit của học trò Yuno BigBoi của anh năm 2020 được đông đảo giới trẻ bấm "replay" nát bàn phím.

Thế nhưng, thời gian gần đây, nghi vấn "toang" giữa cặp đôi này bất ngờ xuất hiện. Nguyên nhân xuất phát từ loạt chi tiết mà các "thám tử mạng" đã soi ra. Chi tiết đầu tiên chính là chiếc vòng cổ đôi, thứ được netizen gọi là "tín vật định tình" của Binz cùng Châu Bùi. Chiếc vòng cổ này thường xuyên được cả hai "bê" sóng trong các bức ảnh đăng lên MXH. Thậm chí, Binz còn mang nó vào cả MV "Cho Mình Em" hợp tác với Đen Vâu. Về phía Châu Bùi cô nàng cũng luôn đeo nó trên cổ của mình không rời.