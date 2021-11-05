Binz và Châu Bùi lộ 'hint' 'toang'? Chi tiết gì 'tố' cả hai đã không còn 'chung bước'?

Là cặp đôi đẹp của Vbiz nhưng mới đây Binz và Châu Bùi đã để lộ 'hint' không còn 'mặn nồng'. Chuyện gì vậy?
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Tuy chưa từng công khai hẹn hò nhưng cặp đôi "tin đồn" Binz và Châu Bùi liên tục "phát cẩu lương" cho fan bằng những lần lộ "hint" đang yêu nhau khiến ai nấy đều cảm thấy mừng và hạnh phúc thay cho cặp đôi. Cả 2 có với nhau cả 7749 chiếc "hint" hẹn hò, và n cách thả thính khác nhau. Đỉnh cao là câu nói: "Gout của anh là Châu Á" của Binz đã trở thành câu nói trendy và trở thành bản hit của học trò Yuno BigBoi của anh năm 2020 được đông đảo giới trẻ bấm "replay" nát bàn phím.
Thế nhưng, thời gian gần đây, nghi vấn "toang" giữa cặp đôi này bất ngờ xuất hiện. Nguyên nhân xuất phát từ loạt chi tiết mà các "thám tử mạng" đã soi ra. Chi tiết đầu tiên chính là chiếc vòng cổ đôi, thứ được netizen gọi là "tín vật định tình" của Binz cùng Châu Bùi. Chiếc vòng cổ này thường xuyên được cả hai "bê" sóng trong các bức ảnh đăng lên MXH. Thậm chí, Binz còn mang nó vào cả MV "Cho Mình Em" hợp tác với Đen Vâu. Về phía Châu Bùi cô nàng cũng luôn đeo nó trên cổ của mình không rời.
Tuy nhiên từ tháng 10, dù Binz vẫn nhiệt tình "lăng xê" tín vật nhưng chẳng ai còn thấy bóng dáng chiếc vòng trên cổ đàng gái là Châu Bùi nữa? Mới đây, khi lên hình tạp chí đeo tai thỏ hồng thì nam rapper cũng không chịu tháo vòng cổ ra, cớ sao Châu Bùi lại không còn "mặn mà" với nó?
Một cho tiết khác cũng "tố" cặp đôi chia tay là từ chú chó cưng mà Binz nuôi. Giọng ca "BigCityBoy" có nuôi một chú cún nhỏ tên Trâu thuộc giống Bull Pháp. Khi dấy lên tin đồn hẹn hò, người ta thường xuyên thấy Trâu ở nhà Châu Bùi. Không ít lần, Châu Bùi thoải mái khoe thú cưng của bạn trai trên story, trên livestream và còn vào cả IG của Binz để tương tác. Nhưng dạo này dân mạng đã không còn thấy cô nàng khoe ảnh chú "Trâu" quen thuộc trên IG mà thay vào đó là hình ảnh những chú chó khác.
Ảnh: FBNV, IGNV, Chụp màn hình