Nhìn ảnh mới nhất do Phùng Ngọc Huy đăng tải, dân mạng còn tinh ý nhận ra anh và "bạn gái tin đồn" mặc "áo cặp".

Sau cuộc tình dang dở với diễn viên Mai Phương và có chung một cô con gái Lavie, mới đây, Phùng Ngọc Huy bất ngờ công khai ảnh xuất hiện rạng rỡ bên "bạn gái tin đồn" Đan Kim. Theo đó, kèm bức ảnh này, Đan Kim chia sẻ: "2 năm rồi, chúng em mới được bay show chung. Sắp tới còn thêm mấy show nữa". Được biết, hơn 1 năm ngày Mai Phương qua đời đây là lần đầu Phùng Ngọc Huy post ảnh bên người tình tin đồn. Nhìn ảnh, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra cả hai còn mặc áo cặp và chúc phúc cho cặp đôi.

Ảnh minh họa: Internet Từ khi Mai Phương bị bệnh nặng và lúc qua đời, thông tin về Phùng Ngọc Huy cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là về việc nuôi bé Lavie. Được biết, anh đã giành được quyền nuôi con và khẳng định sẽ về Việt Nam để đưa con gái sang Mỹ để chăm sóc. Bên cạnh đó. Đan kim cũng từng không ngại chia sẻ dự định về Việt Nam đón bé Lavie cùng nam ca sĩ càng sớm càng tốt. Trước đây, khi được hỏi về kế hoạch lập gia đình trong tương lai, nam ca sĩ khẳng định chuyện lấy vợ phải phụ thuộc vào bé Lavie: "Thật ra, Huy không có chuẩn mực nào cả. Trước đây, khi còn trẻ, Huy nghĩ rằng mình phải cưới người xinh đẹp hay phải thế này thế kia. Thế nhưng ở hoàn cảnh và độ tuổi này, Huy muốn cưới một người biết chăm lo cho gia đình. Điều chắc chắn là cô ấy phải thương bé Lavie.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trong tiệc sinh nhật của con gái Lavie - Ảnh: Internet Thời gian đầu quen nhau đủ để mình biết một người có thương trẻ con không, có sẵn lòng chăm sóc Lavie hay không. Điều đó rất quan trọng và không khó để nhận ra. Giờ đây, dù người vợ ấy có kém mình nhiều tuổi hay hơn tuổi, Huy cũng thấy không quá quan trọng. Tất cả chờ vào duyên số. Nếu không tìm được ai thì Huy sẽ gà trống nuôi con vậy thôi".

Bỏ nghiệp diễn ở Việt Nam, Phùng Ngọc Huy không ngại bán mỹ phẩm online, vất vả chạy xe đạp giữa trời đông để mưu sinh tại đất Mỹ Rời Việt Nam sang Mỹ định cư, Phùng Ngọc Huy trải lòng cuộc sống vất vả mưu sinh bằng nghề bán hàng online tích góp kinh tế, mong mỏi từng ngày được đoàn tụ con gái.

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