Bỏ nghiệp diễn ở Việt Nam, Phùng Ngọc Huy không ngại bán mỹ phẩm online, vất vả chạy xe đạp giữa trời đông để mưu sinh tại đất Mỹ

“Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó.” - Phùng Ngọc Huy tâm sự cùng Thuý Nga tại Gõ Cửa Thăm Nhà. Được biết, để có thể cho con gái một cuộc sống ổn định và đầy đủ, Phùng Ngọc Huy vẫn đang cố gắng hằng ngày, hằng tháng để kiếm tiền nơi đất khách quê người.

Trong số mới nhất của Gõ Cửa Thăm Nhà tập đặc biệt, MC Thúy Nga đã ghé thăm nhà của ca sĩ - diễn viên Phùng Ngọc Huy để khán giả có góc nhìn cận cảnh và chân thật về cuộc sống của anh tại Mỹ. Đây cũng là lần hiếm hoi ca sĩ trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời và hé lộ ước mơ lớn nhất khi mưu sinh tại Mỹ trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn: tích cóp đủ tiền để đoàn tụ cùng con gái.

“Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị “ngon”. Em bán thì ít mà hát thì nhiều.” - Phùng Ngọc Huy hài hước chia sẻ.

Trong ấn tượng của MC Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy là một người rất hiền lành, ít nói; nên khi biết anh đang mưu sinh bằng nghề livestream bán hàng - một nghề cần rất nhiều sự hoạt ngôn, nữ MC cũng khá bất ngờ. Đến thăm nhà nam ca sĩ, Thúy Nga không khỏi choáng ngợp trước căn phòng dành riêng để bán hàng online với gần 200 món ăn vặt.

Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư khi sự nghiệp đang phát triển, đã dần có tên tuổi trong lòng khán giả. Khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng với nam ca sĩ. Điều khiến anh day dứt nhất có lẽ là nhớ nghề, nhớ sân khấu và nhớ anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Nhưng nhờ sự chịu khó, chăm chỉ và bản lĩnh mà cuộc sống của anh cũng dần ổn định. Chính Phùng Ngọc Huy cũng cảm nhận được sự trưởng thành theo năm tháng.

“Qua đây, em sốc tới nỗi không dám coi Facebook. Tại vì coi Facebook sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không có biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại.

Trong tương lai, Phùng Ngọc Huy vẫn sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc, để đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả

Thời điểm đó rất là cực nhưng khiến em trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây, em cũng không còn cái suy nghĩ là một người nổi tiếng nữa. Mình phải cố gắng tự lập hết, trưởng thành hơn. Ở Việt Nam, em bị lệ thuộc ba mẹ quá nhiều.” - Phùng Ngọc Huy chia sẻ.

Bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, nhưng để được tự do theo đuổi đam mê, thì cũng trải qua không ít khó khăn. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, và cũng chưa được đào tạo qua một trường lớp nghệ thuật nào: “Ba em nói em đi hát là ra khỏi nhà, em xách giỏ đi luôn. Em đi khoảng mấy tháng, sau đó ba thấy em đi hát một chương trình trực tiếp thì ba coi rồi mới ủng hộ em. Em học Y 4 năm, lấy bằng đưa cho ba rồi mới đi hát. Lúc học ở trường Y, bạn rủ em đi hát đám cưới, em nhớ show đầu tiên đó là được 30 ngàn. Nhiều người có khả năng nghệ thuật rồi, còn em không có gì hết. Ngày đầu đi hát còn phô lắm, nhưng nhờ có anh chị hướng dẫn và bản thân tự rèn luyện, rồi dần dần phát triển hơn.”

Nam ca sĩ cho biết, hiện tại vì dịch nên công việc đi hát có phần khó khăn. Anh cảm thấy mình vẫn rất may mắn khi có công việc bán đồ ăn online, cũng đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, và lo cho những người thân. Trong tương lai, Phùng Ngọc Huy vẫn sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc, để đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả.

Những giây phút tâm tình cùng Phùng Ngọc Huy đã cho MC Thúy Nga, và khán giả Gõ Cửa Thăm Nhà có một cái nhìn sâu sắc hơn về anh. Trước khi tạm biệt nam ca sĩ, MC Thúy Nga cũng đặc biệt gửi lời nhắn nhủ: “Em là một người sống bản năng, chính vì điều này sẽ cho cuộc đời mình nhiều thăng trầm lắm. Chị rất mong em sẽ có cuộc sống hạnh phúc, như ý, gặp nhiều may mắn và điều quan trọng là được đoàn tụ bên con gái của mình.”