Em trai Phi Nhung viết tâm thư gửi chị, lời cầu nguyện cuối cùng gây xót xa: 'Đời chị đã khổ nhiều rồi...'

Mới đây em trai Phi Nhung tiếp tục có đôi lời gửi tới chị gái sau hơn 3 tháng giọng ca Bông Điên Điển qua đời khiến CĐM không khỏi xót xa.
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Đã hơn 3 tháng kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19 nhưng đến nay người thân, bạn bè và gia đình Phi Nhung vẫn chưa thể quên đi nỗi mất mát quá lớn. Em trai ruột của giọng ca Bông Điên Điển tục có nhiều dòng trạng thái nhớ chị khôn nguôi khiến khán giả không khỏi xót xa.
Theo đó, em trai cố ca sĩ nghẹn ngào khi thời gian trôi qua quá nhanh, anh xúc động viết: "Chị ơi, nhanh quá phải không chị? Ba tháng đã trôi qua kể từ khi không còn nghe được giọng nói của chị nữa. Hồi đó với chị em lúc nào cũng là đứa em còn bé bỏng, còn nhỏ dại, chị lúc nào cũng dặn dò em phải làm như thế này, em phải làm như thế kia, em không được để bản thân mình đi xuống hay em phải ráng học hỏi làm việc kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tương lai cho em và gia đình em sau này, em hãy luôn làm cho chị hãnh diện về em. Đời chị đã khổ nhiều rồi nên em hãy cố gắng lên, nhìn lên để mà học hỏi.
Chị thương em, từ xa theo dõi em từng bước khi em một mình lập nghiệp xứ người. Giá như bây giờ em bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của chị nhỉ? Giá như nghe thấy tiếng chị bảo đi đón chị ở sân bay, sang nước này nước kia gặp chị. Thì dù chị ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào em cũng dừng hết tất cả để đi ngay đến với chị. Em nhớ chị, nhưng em vẫn muốn thế vì em tin chị vẫn luôn ở ngay bên cạnh em".
Anh cho biết bản thân mình đã và đang làm được những gì Phi Nhung mong muốn. Bên cạnh đó em trai Phi Nhung cũng muốn chia sẻ niềm vui này đến với cố ca sĩ, tuy nhiên hiện thực đã không để cho anh có thể làm được điều đó.
Những chia sẻ của anh Tommy khiến khán giả không khỏi xúc động vì đã chạm vào trái tim của không ít netizen, đặc biệt là người hâm mộ cố ca sĩ Phi Nhung.