Em trai Phi Nhung viết tâm thư gửi chị, lời cầu nguyện cuối cùng gây xót xa: 'Đời chị đã khổ nhiều rồi...'

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19 nhưng đến nay người thân, bạn bè và gia đình Phi Nhung vẫn chưa thể quên đi nỗi mất mát quá lớn. Em trai ruột của giọng ca Bông Điên Điển tục có nhiều dòng trạng thái nhớ chị khôn nguôi khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bức tâm thư dài em trai cố ca sĩ Phi Nhung gửi chị gái - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, em trai cố ca sĩ nghẹn ngào khi thời gian trôi qua quá nhanh, anh xúc động viết: "Chị ơi, nhanh quá phải không chị? Ba tháng đã trôi qua kể từ khi không còn nghe được giọng nói của chị nữa. Hồi đó với chị em lúc nào cũng là đứa em còn bé bỏng, còn nhỏ dại, chị lúc nào cũng dặn dò em phải làm như thế này, em phải làm như thế kia, em không được để bản thân mình đi xuống hay em phải ráng học hỏi làm việc kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tương lai cho em và gia đình em sau này, em hãy luôn làm cho chị hãnh diện về em. Đời chị đã khổ nhiều rồi nên em hãy cố gắng lên, nhìn lên để mà học hỏi.