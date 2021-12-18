Người thân hé lộ không gian nhà tại Mỹ của Phi Nhung, loài cây được cố ca sĩ vun trồng đột nhiên có 'hiện tượng' lạ

Kiếm bộn tiền nhờ nhiều năm ca hát ở trời Tây nhưng mới đây, khi một người em thân thiết của cố ca sĩ Phi khi nhà của Phi Nhung ở Mỹ được tiết lộ ai cũng bất ngờ. Nhìn hàng cây quen thuộc, không ít khán giả ngậm ngùi xúc động thương nhớ giọng ca Bông Điên Điển.
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Nổi tiếng là nữ ca sĩ tài năng và được mệnh danh là "nữ hoàng băng đĩa", Phi Nhung là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Chính vì vậy mà cuộc sống của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Sau khi giọng ca Bông Điên Điển qua đời vì COVID-19, hàng triệu khán giả yêu nhạc trong và ngoài nước không khỏi xót xa và tiếc thương cho một tài năng.
Mới đây, người em thân thiết của cố ca sĩ bất ngờ tiết lộ khuôn viên quanh ngôi nhà của cố ca sĩ tại Mỹ càng khiến CĐM "nhìn cảnh nhớ người".
Theo lời người em, từ khi sang xứ sở cờ hoa định cư, anh đã được người chị thân thiết cho ở căn nhà này. Tới nay, dù giọng ca đã rời xa cõi tạm nhưng ngôi nhà gắn liền với kỷ niệm của 2 chị em nên anh quyết định sẽ ở lại đây tiếp và chăm chút cho từng khóm cây, ngọn cỏ từng được chị một tay vun vén.
Qua clip cho thấy, khuôn viên quanh nhà của Phi Nhung được trồng đủ loại cây quen thuộc. Ngoài các loài cây, hoa làm cảnh, khu vườn này còn có cả cây ăn quả và rau xanh, ớt, sả... mang đậm phong vị vườn nhà Việt Nam.
Đáng chú ý hơn cả là cây ổi nơi góc vườn. Người em thân thiết hé lộ đây là cây được chính tay cố ca sĩ trồng và rất yêu quý nó. Mọi năm cây ổi thường sai trĩu quả, nhưng năm nay nó đột nhiên cho trái ít đi.
Thuở sinh thời, nữ ca sĩ thường di chuyển từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại để lưu diễn và thăm gia đình con gái. Hiện, căn nhà này được con gái và người em thân thiết chăm sóc, bảo dưỡng.