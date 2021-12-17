Khán giả bật khóc trước hành động của con nuôi Phi Nhung trong lễ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ cố ca sĩ ở Hội An

Hậu trường 17/12/2021 16:23

Mới đây, FC miền Trung của Phi Nhung cùng con nuôi của cố ca sĩ đã tổ chức lễ Phóng sanh – Thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn – Hội An sau gần 3 tháng giọng ca Bông Điên Điển qua đời.

Sau gần 3 tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, mới đây, FC miền Trung của Phi Nhung cùng con nuôi của Phi Nhung đã tổ chức lễ Phóng sanh – Thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn – Hội An. Trong đoạn video quay lại khung cảnh diễn ra buổi lễ, nhiều cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến hình ảnh các con nuôi của cố ca sĩ chắp tay trước di ảnh mẹ.

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Lễ phóng sanh được tổ chức tại Hội An - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, hai cô con gái nuôi của Phi Nhung là Thiêng NgânTuyết Nhung lần lượt thực hiện các nghi lễ cúng. Hai chị em xúc động hát tặng nữ ca sĩ, nhưng mỗi lần cất lời là một lần nước mắt rơi. Đôi mắt đỏ hoe, dòng nước mắt lăn dài trên má của 2 cô con gái khiến dân mạng không kìm được xúc động. 

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Thiêng Ngân lau vội dòng nước mắt để cố gắng hoàn thành ca khúc tặng mẹ - Ảnh chụp màn hình
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Tuyết Nhung cúi mặt, ánh mắt buồn bã vì chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 11, thông tin 3 người con gái nuôi theo nghệ thuật của Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Tuyết Ngân, Thiêng Ngân sẽ có buổi biểu diễn tưởng nhớ cố ca sĩ tại Trung tâm Thúy Nga - Paris by Night khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, sau đó, 3 giọng ca trẻ cho biết visa của cả 3 đều đã bị từ chối khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

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Quỳnh Trang - Tuyết Nhung - Thiêng Ngân trong buổi livestream thông báo trượt visa - Ảnh chụp màn hình

Tâm sự trong một buổi livestream, Quỳnh Trang chia sẻ: "Ban đầu, tụi con nghĩ rằng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên tụi con sợ hồ sơ, giấy tờ sẽ bị chậm trễ. Các chị em tính với nhau sẽ có phương án dự phòng là xin visa theo diện du lịch. Những lần trước tụi con đi lưu diễn thì đều có mẹ Nhung lo cho tụi con tất cả mọi thứ. Lần này không còn mẹ nữa, tụi con phải tự tìm cách nên có chút bối rối và lo lắng.

Hiện tại, cả ba đang đợi visa lưu diễn được duyệt, nếu như trong trường hợp xấu nhất mà tụi con không được duyệt, tụi con không thể có mặt trong show thì ba chị em cũng sẽ có một món quà nhỏ để gửi đến quý vị".

Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Tuyết Nhung là một trong 3 cô con gái nuôi theo sự nghiệp cầm MIC giống cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện, sau khi mẹ nuôi qua đời, giọng ca trẻ tự lập và làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập.

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Từ khóa:   Phi Nhung Tuyết Nhung Thiêng Ngân

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