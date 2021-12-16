Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Hậu trường 16/12/2021 10:52

Tuyết Nhung là một trong 3 cô con gái nuôi theo sự nghiệp cầm MIC giống cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện, sau khi mẹ nuôi qua đời, giọng ca trẻ tự lập và làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập.

Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời đã gần 3 tháng, song hình ảnh của cô vẫn in sâu trong tâm trí những người ở lại. Đặc biệt là đối với người thân, với 23 người con nuôi còn thơ dại của nữ ca sĩ.

Thuở sinh thời, nữ ca sĩ thích làm thiện nguyện. Giọng ca Bông Điên Điển nhận nuôi nhiều bé có hoàn cảnh đáng thương và hết lòng chăm sóc, thương yêu các em như con ruột. 

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Phi Nhung nhận nuôi và giúp đỡ nhiều tài năng âm nhạc nhí - Ảnh: Internet

Trong 23 người con nuôi, ngoài Hồ Văn Cường thì Tuyết Nhung - một trong 3 cô con gái theo đuổi sự nghiệp ca hát cũng được đông đảo khán giả yêu mến. Được biết, Phạm Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001 trong một gia đình lao động nghèo tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ nhỏ, cô bé đã phải đi theo bố ruột hát đám tang kiếm tiền trang trải cuộc sống.

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Phạm Tuyết Nhung hiện đã ra dáng thiếu nữ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau đó, cuộc sống của Tuyết Nhung lại chồng chất khó khăn khi bố mất vì bạo bệnh, mẹ ruột lại không có thu nhập ổn định. Đến năm học lớp 3, Tuyết Nhung phải nghỉ học để tìm cách mưu sinh.

Giọng ca trẻ từng tham gia "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí" để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cô khi phải sớm dừng bước ở vòng Đối đầu vì tranh tài cùng đối thủ mạnh.

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Phạm Tuyết Nhung thuở chập chững đi thi The Voice Kid - Ảnh: Internet

Ngay sau cuộc thi, Phi Nhung đã đến gặp gỡ trực tiếp và nhận Tuyết Nhung làm con nuôi. Không chỉ dạy hát, cho đi diễn chung, giọng ca "Bông điên điển" còn đưa cô bé về nhà sống chung để tiền quan tâm, chăm sóc như con ruột.

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Sau khi trở thành con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển, Tuyết Nhung được mẹ dẫn đi hát ở nhiêu nơi nhằm kiếm thêm thu nhập và trau dồi kỹ năng - Ảnh: Internet

Sau khi mẹ nuôi qua đời, Tuyết Nhưng nhiều lần khiến khán gải xót xa khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ nỗi nhớ mẹ và chia sẻ nhiều kỷ niệm giữa hai mẹ con. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, con gái nuôi Tuyết Nhung đã chia sẻ đôi dòng về chuyện tâm linh liên quan đến mẹ Phi Nhung khiến cho không ít cư dân mạng bàng hoàng. Theo đó, cô cho biết bản thân đã nằm mơ thấy mẹ về và nói với mình đúng 1 câu: "Mẹ không có bỏ tụi con, mẹ ở đây với tụi con mà".

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Giọng ca trẻ chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ nuôi - Ảnh chụp màn hình

Giọng ca trẻ chia sẻ trên trang cá nhân và khẳng định chắc nịch rằng cô nghe rõ từng câu từng chữ mẹ Phi Nhung nói với mình. Tuyết Nhung nghẹn ngào cho biết, ngay lúc đó, cô hoàn toàn không muốn tỉnh giấc mà muốn mãi mơ thấy mẹ Phi Nhung. 

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Hiện, Tuyết Nhung vẫn thường xuyên phụ giúp tại quán chay - Ảnh: FBNV

Được biết, hiện tại, bên cạnh việc ca hát, con gái nuôi của cố ca sĩ còn tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Chưa kể, cô cũng thường xuyên lui tới quán chay của cố ca sĩ đề làm việc, phụ giúp các anh em trong nhà duy trì "tâm huyết" của mẹ.

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Em trai cố ca sĩ Phi Nhung cho rằng giờ phút này hãy để chị gái được yên vui bằng những bài hát, những MV cũ với khán giả trong những năm đã qua chứ không phải bằng những giải thưởng mới khi chị đã ra đi.

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