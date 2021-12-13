Em trai Phi Nhung nêu rõ 2 lý do 'từ chối' đề cử Mai Vàng, nhấn mạnh 'hãy để chị yên vui,... không phải bằng những giải thưởng mới khi đã ra đi...'

Điều khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi cái tên Phi Nhung bất ngờ góp mặt. Cố ca sĩ nằm trong top 3 đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Hai ca sĩ còn lại có mặt trong đề cử này là ca sĩ Cẩm Ly với ca khúc Mười thương miền Tây và ca sĩ Tố My với ca khúc Bậu về nơi đâu.

Tối muộn ngày 8/12, Ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 (do báo Người Lao Động tổ chức) vừa công bố các nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn giải thưởng năm nay. 14 thành viên Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất chọn 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn ở 12 hạng mục.

Theo đó, anh Tommy cho rằng có lẽ chị gái mình sẽ không muốn nhận giải thưởng này bới 2 lý do cụ thể như sau:

Thông tin này ngay lập tức khiến người hâm mộ của cố ca sĩ không khỏi vui mừng và xúc động. Đến rạng ráng nay 13/12 (theo giờ Việt Nam), em trai ruột của Phi Nhung đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến đề cử danh giá này.

"Thứ nhất, chị đã ra đi và chị luôn muốn giải thưởng nên dành cho những lớp đàn em đi sau đang từng ngày nỗ lực tâm huyết vươn lên. Chị là người đơn giản chỉ muốn ca khúc mình hát đi vào trái tim khán giả và được khán giả yêu mến, nhớ mãi. Với chị, không giải thưởng nào cao quý hơn bằng dấu ấn của người nghệ sỹ để lại trong lòng khán giả bằng cả chữ Tâm và chữ Đức.

Thứ hai, bài hát "Bậu ơi đừng khóc" là bài hát của ca sĩ Lộ Lộ, chị quá yêu thích nên đã xin phép Lộ Lộ được "hát ké" và đã được sự cho phép của cô ấy. Vậy nên chăng chúng ta hãy tôn trọng bản quyền bài hát cũng như tôn trọng tình cảm của chị và ca sĩ Lộ Lộ dành cho nhau".

Hình ảnh cố ca sĩ được đính kèm bài viết - Ảnh: FBNV

Em trai cố ca sĩ không quên cảm ơn sự ủng hộ của khán giả dành cho người chị quá cố, song anh cho rằng giờ phút này hãy để ca sĩ Phi Nhung được yên vui bằng những bài hát, những MV cũ với khán giả trong những năm đã qua chứ không phải bằng những giải thưởng mới khi chị gái mình đã ra đi.

Phi Nhung và em trai - Ảnh: FBNV

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 diễn ra từ ngày 15/9 đến 30/11 với 12 hạng mục. Sau khi bạn đọc tham gia đề cử, chiều 6/12, Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 27 đã họp chọn ra những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn. Cụ thể, có 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2021.