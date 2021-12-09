Mạnh Quỳnh 'không hát' với con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung, tuyên bố thẳng thừng 'Wendy không phải ca sĩ'

Hậu trường 09/12/2021 09:06

Mới đây, trên MXH, một số người bất ngờ lan truyền thông tin sắp tới Wendy Phạm - con gái cố ca sĩ Phi Nhung sẽ song ca với Mạnh Quỳnh tại một sân khấu của Trung tâm hải ngoại.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, "bạn tình" trong âm nhạc - Mạnh Quỳnh chịu không ít tổn thương, mất mát. Trước đó, khi Phi Nhung nằm viện điều trị, nam ca sĩ từng hứa sẽ đợi giọng ca Bông Điên Điển về Mỹ va song ca cùng chứ nhất quyết không hát cùng bất kỳ nữ ca sĩ nào khác.

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Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi ăn ý trên sân khấu - Ảnh: Internet

Mới đây, trên MXH, một số người bất ngờ lan truyền thông tin sắp tới Wendy Phạm - con gái cố ca sĩ sẽ song ca với Mạnh Quỳnh tại một sân khấu của Trung tâm hải ngoại. Điều này đã khiến khán giả tỏ ra vô cùng háo hức, mong chờ.

Tuy nhiên, trả lời trên Tiền Phong, Mạnh Quỳnh cho biết tin đồn trên chỉ là "tin vịt", không đúng sự thật. Anh cho hay: "Trời! Đừng tin mấy tin vịt ấy. Làm gì có chuyện Mạnh Quỳnh song ca với Wendy? Không có chuyện đó đâu. Wendy không phải ca sĩ".

Theo đó, anh khẳng định bản thân không có dự định hát chung với con gái của người bạn thân quá cố. 

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Được nhận xét giống mẹ như tạc song con gái cố ca sĩ khẳng định không thể hát được như mẹ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam ca sĩ sẽ biểu diễn cùng các con nuôi theo nghiệp cầm ca của Phi Nhung nếu có cơ hội. Anh nói: "Vì bên Thúy Nga hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của Phi Nhung là đưa 3 người con nuôi của Phi Nhung sang Mỹ để hát. Nên có thể Quỳnh sẽ tham gia với các cháu, nếu phía Thúy Nga cần hỗ trợ từ Quỳnh".

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Nam danh ca cho hay sẽ hát cùng 3 cô con gái nuôi của Phi Nhung nếu trung tâm Thúy Nga cần hỗ trợ - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một lần livestream, chính Wendy cũng từng nói rằng: "Wendy không hát hay bằng mẹ đâu. Chỉ có mẹ thích Wendy hát thôi à! Nhìn giống mẹ, cách suy nghĩ giống mẹ nhưng hát không giống mẹ tí nào đâu. Từ lúc mommy mất, giọng con bị bể, bị khan. Biết là mẹ không muốn con đi hát. Mẹ lấy giọng Wendy đi theo rồi".

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Mới đây nhất, Wendy đã quay lại hình ảnh của bé thứ hai - Nicholai vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc của bà ngoại Phi Nhung, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

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