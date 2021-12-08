Thầy giáo của Phi Nhung tiết lộ về con người thật của cố ca sĩ, xúc động kể lại lần đầu gặp giọng ca 'Bông Điên Điển'

Có thời gian tiếp xúc lâu năm với Phi Nhung, nhạc sĩ Văn Hoàng rất hiểu con người của cố ca sĩ.

Ca sĩ Phi Nhung không may qua đời vì Covid-19 đến nay đã hơn 2 tháng nhưng hình ảnh của cô vẫn còn in đậm trong trái tim người hâm mộ.

Mới đây, một kênh YouTube bất ngờ chia sẻ đoạn video thăm nhà nhạc sĩ Văn Hoàng. Được biết ông là thầy của ca sĩ Phi Nhung.

Nhạc sĩ Văn Hoàng là thầy dạy hát của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Theo lời nhạc sĩ Văn Hoàng, ông và cố ca sĩ Phi Nhung từng chạy hơn 70 show trong một năm. Nhớ lại lần đầu Phi Nhung song ca với Mạnh Quỳnh ở trung tâm Thúy Nga, nhạc sĩ Văn Hoàng tiết lộ cô đã tập luyện rất nhiều.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là bộ đôi được nhiều khán gải yêu mến - Ảnh: Internet

Nói về con người, tính cách của cô học trò này, nhạc sĩ Văn Hoàng nhận xét cố ca sĩ có đam mê cháy bỏng với nghề. Nữ ca sĩ luôn dành thời gian để tập luyện thanh nhạc và cố gắng hết mình để phục vị khán giả.

Cũng trong đoạn clip, nhạc sĩ Văn Hoàng tiết lộ nhiều bức ảnh chụp cùng Phi Nhung và không ngớt lời khen ngợi cô học trò chăm chỉ.

Phi Nhung cùng nhạc sĩ Văn Hoàng - Ảnh chụp màn hình

Ông xúc động chia sẻ rất cảm phục vì Phi Nhung dùng toàn bộ số tiền bán đĩa để giúp người nghèo chứ không giữ lại tiêu pha cho riêng mình. Nhạc sĩ Văn Hoàng xúc động tiết lộ, tất cả tiền đều gửi về Việt Nam để giúp đỡ người già neo đơn. Chính ông từng tận mắt chứng kiến học trò bỏ tiền giúp một trạm y tế ở Pleiku mua giường, chữa bệnh cho các cụ già. Tuy nhiên những điều đó không một ai biết bởi nữ ca sĩ chưa từng kể ra.

Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vào hôm 28/9/2021 sau thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

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