Trong 23 người con nuôi, ngoài Hồ Văn Cường và 3 cô con gái Thiêng Ngân - Tuyết Nhung- Quỳnh Trang theo đuổi sự nghiệp ca hát được đông đảo khán giả yêu mến thì Phạm Đức Hiếu là cậu con trai cả. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn được chú ý bởi vẻ ngoài ngày càng điển trai và tấm lòng hiếu thảo.

Thuở sinh thời, nữ ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng bởi tấm lòng nhân hậu. Giọng ca Bông Điên Điển đã nhận nuôi nhiều bé có hoàn cảnh đáng thương và hết lòng chăm sóc, thương yêu các em như con ruột.

Trong một chuyến thiện nguyện, nữ ca sĩ và một sư cô đã gặp được cậu bé và quyết định đưa về chăm sóc. Thời gian đầu, Đức Hiếu sinh sống tại chùa. Sau khi lớn hơn, cậu bé được đi học và sống gần mẹ nuôi.

Được biết, Phạm Đức Hiếu có số phận vô cùng đáng thương. Cậu bé sinh năm 2002. Đức Hiếu mồ côi cha sớm, mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi. Vì không được bảo bọc, chăm sóc, Đức Hiếu phải đi lang thang, ai cho gì ăn đó.

Thuở bé, Đức Hiếu sống tại chùa, sau đó được ở gần mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Từng nhiều lần chia sẻ trước truyền thông, Phi Nhung vô cùng tự hào về con trai nuôi. Giọng ca Bolero tiết lộ con trai nuôi của cô ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng từng khá nhút nhát, ngại tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông. Nhờ tình yêu thương và bảo bọc, chỉ bảo của mọi người trong gia đình cố ca sĩ, Đức Hiếu dần cởi mở, vui vẻ hơn.

Suốt thời gian Phi Nhung nằm viện vì nhiễm Covid-19, "cậu cả" luôn cầu nguyện và mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ. Lúc nữ ca sĩ qua đời, cậu bé đã vô cùng hụt hẫng, đau buồn.

Bức ảnh đón sinh nhật của cậu bé vào năm ngoái - Ảnh: FBNV

Cuối tháng 10 vừa qua, Đức Hiếu đón sinh nhật nhưng thiếu vắng mẹ nuôi. Cậu bé nhớ mẹ và xót xa bộc bạch trên MXH: "Năm qua thật tồi tệ đối với tôi. Tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật, không còn là đứa trẻ con nữa. Chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan, hạnh phúc hơn.

Cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con. Con sẽ cố gắng học tập, làm người tốt. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, trưởng thành và thành công hơn trong năm nay".

Đức Hiếu chăm chỉ làm việc tại quán chay của mẹ - Ảnh: FBNV

Hiện tại ngoài duy trì việc học tập, những lúc rảnh rỗi, Đức Hiếu thường phụ giúp người thân một số công việc tại các quán chay của mẹ nuôi đã quá cố. Mới đây trên trang cá nhân của quản lý thân cận, Đức Hiếu xuất hiện trong một clip với hinh ảnh đã xuống tóc. Cụ thể, con trai nuôi của cố ca sĩ muốn trả hiếu cho mẹ nên đã có quyết định trên. Điều này đã nhận được vô số lời khen của cư dân mạng.