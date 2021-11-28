Con gái nuôi chia sẻ câu chuyện mẹ Phi Nhung về 'báo mộng', không khỏi 'rùng mình' trước câu nói của cố ca sĩ

Hậu trường 28/11/2021 08:00

Con gái nuôi Tuyết Nhung đã chia sẻ đôi dòng về chuyện tâm linh liên quan đến mẹ Phi Nhung khiến cho không ít cư dân mạng bàng hoàng.

Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời đã hơn 1 tháng, song hình ảnh của cô vẫn in sâu trong tâm trí những người ở lại. Đặc biệt là đối với người thân, với 23 người con nuôi còn thơ dại của nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, con gái nuôi Tuyết Nhung đã chia sẻ đôi dòng về chuyện tâm linh liên quan đến mẹ Phi Nhung khiến cho không ít cư dân mạng bàng hoàng. Theo đó, cô cho biết bản thân đã nằm mơ thấy mẹ về và nói với mình đúng 1 câu: "Mẹ không có bỏ tụi con, mẹ ở đây với tụi con mà".

Giọng ca trẻ chia sẻ trên trang cá nhân và khẳng định chắc nịch rằng cô nghe rõ từng câu từng chữ mẹ Phi Nhung nói với mình. Tuyết Nhung nghẹn ngào cho biết, ngay lúc đó, cô hoàn toàn không muốn tỉnh giấc mà muốn mãi mơ thấy mẹ Phi Nhung. 

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Bài đăng của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, giọng ca trẻ còn chia sẻ bài viết của một tài khoản mạng, người này viết trên trang cá nhân: "Hôm nay em nhớ chị nhiều lắm. Nên mới vừa thắp nhang cầu nguyện cho chị xong là 18h55 phút, thì tự dưng có em bướm này bay vòng quanh mình. Sau đó đậu vào người của mình rất lâu. Mình đưa tay lên nói nếu là chị Phi Nhung thì xin chị bò lên tay em, thế là em bướm bò từ từ lên.

Bây giờ thì em ấy đang ở trong phòng ngủ của mình nên mình vội đăng vài dòng status.

Tâm linh là có sự thật á cả nhà. Thương nhớ chị mãi trong lòng em. Tịnh Bình nơi ấy thật bình yên". 

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Một tài khoản mạng tiết lộ điều tâm linh sau khi thắp nhang cho Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù 2 câu chuyện trên chỉ là giấc mơ và suy nghĩ cá nhân nhưng người thân và gia đình của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn đặt niềm tin vào đó và liên tục nhớ thương giọng ca tài năng nhưng bạc mệnh.

Bài đăng của Tuyết Nhung nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận động viên an ủi nữ ca sĩ và mong em sớm vơi đi phần nào nỗi đau mất mẹ nuôi.

Con gái nuôi chia sẻ câu chuyện mẹ Phi Nhung về 'báo mộng', không khỏi 'rùng mình' trước câu nói của cố ca sĩ - Ảnh 3
Phi Nhung và con gái nuôi Tuyết Nhung - Ảnh: Internet

Trước đó, vì trượt visa nên Tuyết Nhung và 2 người con gái nuôi khác của cố ca sĩ Phi Nhung không thể sang Mỹ hát trong buổi lễ tri ân mẹ. Điều này đã khiến 3 cô con gái và cả người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

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