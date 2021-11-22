Mẹ mất hơn 49 ngày vẫn bị thị phi bủa vây, con gái nuôi Phi Nhung khẩn khoản: 'Đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa'

Hậu trường 22/11/2021 09:18

Bài đăng của Thiêng Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ phát ngôn của con gái nuôi Phi Nhung.

Sau hơn 49 ngày rời xa cõi tạm, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn liên tục bị netizen réo tên, kéo vào loạt thị phi ồn ào cõi mạng. Mới đây nhất là lùm xùm cát xê của con trai nuôi Hồ Văn Cường. Trước những tin đồn thất thiệt, Thiêng Ngân - con gái nuôi của giọng ca "Bông điên điển" đã có những trải lòng trên trang cá nhân, mong cư dân mạng ngừng bàn tán, suy diễn các câu chuyện liên quan đến mẹ nuôi và các thành viên trong gia đình.

Phi Nhung 1
Bài đăng của con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

 

Giọng ca trẻ lên tiếng: "Con chào cô chú, anh chị. Trong thời gian qua, tụi con cũng quá mệt mỏi rồi. Con biết thời gian qua các cô chú, anh chị rất quan tâm và yêu thương tụi con. Tụi con cũng rất rất biết ơn các cô chú anh chị. Thế nhưng trong số nhỏ, con vẫn biết còn bàn tán về mẹ con cũng như là những việc nhạy cảm đang diễn ra. 

Sẵn con cũng nói luôn, là nếu như những lời nói đó có thể đổi lại mẹ và mẹ con quay về, chúng con sẵn sàng chịu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần mẹ quay về bên tụi con thôi. Còn nếu không thể trả mẹ về cho tụi con, thì con xin cô chú, anh chị có thể tiết chế lại ạ. Con là nhân chứng sống nên con mong cô chú anh đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa. Con xin cảm ơn cô chú, anh chị".

Phi Nhung 2
Nữ ca sĩ trẻ hy vọng CĐM không đồn thổi tin tức thị phi về mẹ nuôi - Ảnh: Internet

 

Bên dưới bức tâm thư, Thiêng Ngân đính kèm 2 đoạn video ghi lại cảnh cố ca sĩ tươi cười cùng các con nuôi lúc sinh thời. Bài đăng của Thiêng Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ phát ngôn của Thiêng Ngân.

Phi Nhung 3
Phi Nhung và con gái nuôi Thiêng Ngân - Ảnh: Internet

Vừa qua, ngày 15/11 cũng là lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung. Các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều có động thái hướng về mẹ nuôi, song sự im lặng của Hồ Văn Cường đã gây ra không ít tranh cãi. Hiện, sau khi giải quyết ồn ào cát xê với phía ekip mẹ nuôi, quán quân VietNam Idol Kid vẫn không xuất hiện trước dư luận.

Sau 49 ngày mất Phi Nhung, mẹ ruột Trizzie Phương Trinh có dòng chia sẻ đầy xúc động, nhắc trực tiếp đến chuyện 'con nuôi - con đẻ'

Sau 49 ngày mất Phi Nhung, mẹ ruột Trizzie Phương Trinh có dòng chia sẻ đầy xúc động, nhắc trực tiếp đến chuyện 'con nuôi - con đẻ'

Mẹ nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung bày tỏ: "Mặc dù mẹ không sinh con ra, nhưng mẹ thương con như con ruột, mẹ thương con từ lúc chị Trizzie đưa con về với gia đình".

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Thiêng Ngân Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 33 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?