Mẹ mất hơn 49 ngày vẫn bị thị phi bủa vây, con gái nuôi Phi Nhung khẩn khoản: 'Đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa'

Sau hơn 49 ngày rời xa cõi tạm, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn liên tục bị netizen réo tên, kéo vào loạt thị phi ồn ào cõi mạng. Mới đây nhất là lùm xùm cát xê của con trai nuôi Hồ Văn Cường . Trước những tin đồn thất thiệt, Thiêng Ngân - con gái nuôi của giọng ca "Bông điên điển" đã có những trải lòng trên trang cá nhân, mong cư dân mạng ngừng bàn tán, suy diễn các câu chuyện liên quan đến mẹ nuôi và các thành viên trong gia đình.

Giọng ca trẻ lên tiếng: "Con chào cô chú, anh chị. Trong thời gian qua, tụi con cũng quá mệt mỏi rồi. Con biết thời gian qua các cô chú, anh chị rất quan tâm và yêu thương tụi con. Tụi con cũng rất rất biết ơn các cô chú anh chị. Thế nhưng trong số nhỏ, con vẫn biết còn bàn tán về mẹ con cũng như là những việc nhạy cảm đang diễn ra.

Sẵn con cũng nói luôn, là nếu như những lời nói đó có thể đổi lại mẹ và mẹ con quay về, chúng con sẵn sàng chịu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần mẹ quay về bên tụi con thôi. Còn nếu không thể trả mẹ về cho tụi con, thì con xin cô chú, anh chị có thể tiết chế lại ạ. Con là nhân chứng sống nên con mong cô chú anh đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa. Con xin cảm ơn cô chú, anh chị".