Trizzie Phương Trinh 'xin phép' cho cháu ngoại Phi Nhung 'được cười', xót xa khi ngày sinh nhật cháu trùng với 49 ngày bà mất

Hậu trường 17/11/2021 09:01

Rạng sáng ngày 17/11 (Theo giờ Việt Nam), Trizzie Phương Trinh gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cháu ngoại Phi Nhung. Vợ cũ bằng Kiều nghẹn ngào khi sinh nhật của cháu trùng với 49 ngày bà mất.

Vào sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Ngọc Sơn, Trường Giang, Vy Oanh, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

Tại Mỹ, buổi lễ cũng được con gái Wendy Phạm cùng ca sĩ Trizzie Phương Trinh lo liệu chu toàn. 

Đến rạng sáng nay, 17/11 (giờ Việt Nam), ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân.

Theo lời vợ cũ Bằng Kiều, 49 ngày mất Phi Nhung cũng chính là ngày sinh nhật cháu ngoại đầu tiên. Vợ cũ bằng Kiều chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ con Wendy Phạm cùng dòng trạng thái xót xa khi sự trùng hợp nghiệt ngã khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

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Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ tâm sự: "Chủ nhật vừa rồi ai cũng chú ý vào ngày lễ cúng thất 49 ngày của Phi Nhung, nhưng ít ai biết hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Nathan, cháu ngoại cưng của Phi Nhung.

Nathan là một đứa con và đứa cháu rất tình cảm, mỗi lần thấy mẹ khóc là đều chạy đến ôm, an ủi mẹ.

Vì ngày sinh nhật của Nathan trùng ngày với lễ thất của bà ngoại nên dì đã mua cho Nathan cái bánh. Sau khi các sư thầy hoàn tất lễ cúng 49 ngày xong, các thành viên trong gia đình đã hát chúc mừng sinh nhật và lì xì cho Nathan ngay tại chùa.

 

Có thể đây là tấm hình chụp kỷ niệm sinh nhật buồn nhất từ trước đến giờ mình đăng trên Facebook, khi tất cả người trong hình đều để khăn tang.

Thương 2 mẹ con, đứa mất mẹ, đứa mất bà ngoại ở tuổi còn quá trẻ. Không có gì có thể bù đắp cho sự mất mát to lớn này, nhưng một điều chắc chắn rằng, Wendy và gia đình nhỏ của cháu sẽ luôn được bảo bọc trong tình yêu thương của gia đình thứ 2 với đầy đủ bà ngoại, ba mẹ nuôi, các dì cậu và anh chị em. 

Nhân dịp sinh nhật của Nathan, bà chúc cháu ngoan ngoãn, thông minh và học giỏi để sau này lớn lên giúp đỡ cho ba mẹ nhé. Yêu cháu!

Vì đây là hình chụp kỷ niệm sinh nhật của Nathan nên xin phép cho mấy bà cháu được cười. Phi Nhung trên trời cao chắc cũng không muốn gia đình buồn đau vì mình hoài đâu".

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Những khoảnh khắc Phi Nhung tươi cười rạng rỡ bên cháu ngoại được con gái chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: FBNV

Những dòng chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều ngay lập tức khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Bởi trước đó, nếu Phi Nhung không trì hoãn chuyến bay sang Mỹ để gặp gia đình con gái thì có lẽ hiện tại cố ca sĩ đã có thể đoàn tụ cùng con, vui cười ôm ấp cháu ngoại cho thỏa lòng thương nhớ.

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Giọng ca Bông Điên Điển ra đi khi chưa kịp nhìn thấy cháu ngoại thứ hai - Ảnh: FBNV

Coi Phi Nhung như em gái ruột, trước đó, Trizzie Phương Trinh cũng tiết lộ đã nhận con trai thứ hai của Wendy làm cháu và hứa với cố ca sĩ sẽ yêu thương bé thật nhiều.

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