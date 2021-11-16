'Anh ba' Ngọc Sơn tung tin nhắn với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết nhỏ đủ 'rửa oan' chuyện tặng 500 triệu để đánh bóng tên tuổi

Hậu trường 16/11/2021 17:31

Sau lễ cúng thất 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn vướng nhiều chỉ trích xoay quanh chuyện muốn giúp đỡ 500 triệu cho 23 người con nuôi.

Có mặt tại buổi lễ cúng thất 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn nghẹn ngào phát biểu đôi lời và tiết lộ đại diện cho bầu Thụy ngỏ ý muốn giúp đỡ cho 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Cụ thể, Ngọc Sơn xúc động bộc bạch: "Thật sự Ngọc Sơn thương Phi Nhung như người em trong gia đình. Hôm nay là ngày tưởng niệm của mẹ nhưng Ngọc Sơn nén lại cho tới giờ phút này vì thương Phi Nhung lắm. Người có tâm có đức mới nhận mấy đứa nhỏ ở ngoài mà nuôi. Nuôi mấy đứa trẻ không phải đơn giản đâu, còn giải quyết bao nhiêu chuyện nữa, chứ không phải tiền bỏ ra là nuôi được, phải có tâm. Hôm qua Ngọc Sơn lùng khắp Sài Gòn để mua 50 thùng sữa để gửi tặng các con. Ngọc Sơn cũng đại diện cho xi măng Xuân Thành gửi đến các con 500 triệu đồng".

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Ngọc Sơn xúc động phát biểu tại buổi lễ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, đáp lại tấm lòng của Ngọc Sơn và bầu Thụy, sư cô Thích Nữ Minh Viên - trụ trì chùa Pháp Lạc và cũng là người đồng hành với ca sĩ Phi Nhung và 23 con nuôi xin khất lại và không nhận số tiền đó.

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Sư cô cảm ơn tấm lòng của bầu Thụy, song xin khất vì vẫn đang lo được cho các con - Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức hành động ấm áp của bầu Thụy và Ngọc Sơn bị nhiều netizen ác ý cho rằng đang PR, đánh bóng tên tuổi bản thân ngay trong chính ngày lễ chung thất cố ca sĩ. 

Giữa lúc dư luận đang xôn xao và nổ ra nhiều ý kiến trái chiều, ngày 16/11, danh ca Ngọc Sơn đã tung ra đoạn tin nhắn với quản lý của Phi Nhung về lời đề nghị trên.

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Tin nhắn được trao đổi từ hôm 29/10 - Ảnh chụp màn hình

Theo thời gian trong đoạn tin nhắn thì từ cuối tháng 10, phía bầu Thụy đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, song quản lý Phi Nhung bộc bạch hiện tại vẫn có đủ khả năng lo cho các con và nhắn nhủ danh ca Ngọc Sơn đợi đến thất 49 ngày để nghe sư cô tâm sự. Quản lý nhắn rõ: "Em tâm sự 1 lần với anh Ba nha. Thực sự gia đình vẫn lo được cho các cháu, anh Ba yên tâm. Anh Ba đợi đến lễ 49 ngày của chị, anh Ba tới gặp sư cô lo cho các bé hiện tại anh Ba sẽ rõ và thương tụi em hơn". 

Nhiều cư dân mạng sau khi biết rõ chân tướng đã không khỏi xúc động và cảm ơn hành động của Ngọc Sơn và bầu Thụy.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bầu Thụy cũng nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng nhiều hành động thiết thực, đồng thời muốn hỗ trợ giọng ca nhí phát triển sự nghiệp, nhưng đến hiện tại phía Hồ Văn Cường vẫn chưa nhận lời.

Sau Hoàng Kiều, bầu Thụy tiếp tục ngỏ ý muốn giúp đỡ 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung nhưng tại sao vẫn bị từ chối?

Sau Hoàng Kiều, bầu Thụy tiếp tục ngỏ ý muốn giúp đỡ 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung nhưng tại sao vẫn bị từ chối?

Tại buổi lễ chung thất 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn nghẹn ngào phát biểu đôi lời và tiết lộ đại diện cho bầu Thụy ngỏ ý muốn giúp đỡ cho 23 người con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển.

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Từ khóa:   Ngọc Sơn Phi Nhung quản lý Phi Nhung

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