Điều tâm linh trong lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung: Vợ cũ Bằng Kiều bàng hoàng rơi nước mắt khi nghe hòa thượng nói 1 câu

Hậu trường 16/11/2021 13:39

Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhắn nhủ Phi Nhung đầy xúc động: "Chị hứa sẽ không buồn, không khóc nữa để em ra đi thanh thản. Ở nơi đó em nhất định phải thật vui và thật hạnh phúc em nhé".

Vào sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Ngọc Sơn, Trường Giang, Vy Oanh, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

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Buổi lễ tại Việt Nam có sự góp mặt nhiều sao Việt - Ảnh: VietNamNet

Tại Mỹ, con gái cố ca sĩ là Wendy Phạm cũng cùng với ca sĩ Trizzie Phương Trinh và gia đình tổ chức cúng thất 49 ngày cho giọng ca Bông Điên Điển. 

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Cúng thất 49 ngày tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Trong ngày cúng thất 49 ngày của người em thân thiết, vợ cũ Bằng Kiểu không giấu được nỗi xúc động. Lúc sinh thời, Phi Nhung được Trizzie coi như em gái ruột, không ngại nâng đỡ và đồng hành trong nhiều chặng đường âm nhạc. Sau buổi lễ, Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân: "Tại buổi lễ khi hòa thượng nói em đang mỉm cười chào mọi người em đi, nước mắt chị lại rơi. Cảm giác như chị lại mất em một lần nữa, mặc dù em đã bỏ mọi người ra đi 49 ngày rồi. Đáng lẽ chị phải vui mới đúng, phải không em? Vui vì em chính thức được về trời và nơi đó em không còn vương vấn nợ đời”.

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Bài đăng của Trizzie Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ tiết lộ khi nghe hòa thượng nói Phi Nhung đang mỉm cười chào mọi người, cô bất ngờ rơi nước mắt, dù trước đó đã tự hứa với bản thân sẽ không buồn, không khóc, nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Nữ ca sĩ bộc bạch thêm: "Chị hứa sẽ không buồn, không khóc nữa để em ra đi thanh thản. Ở nơi đó em nhất định phải thật vui và thật hạnh phúc em nhé".

Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh có mối quan hệ thân thiết, coi nhau như người thân trong gia đình. Thời điểm cố ca sĩ mới bước chân sang đất Mỹ, Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện ra tài năng và hỗ trợ cô phát triển sự nghiệp.

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Mối quan hệ của 2 nữ ca sĩ thân thiết như chị em ruột - Ảnh: Internet

Giọng ca Bông Điên Điển từng tâm sự đàn chị chính là ân nhân của cô. Có lẽ vì vậy mà trong tang lễ của bố ruột Trizzie nhiều năm trước, Phi Nhung đã đội khăn tang như con cháu trong nhà. Tình chị em hiếm có của 2 giọng ca vàng khiến dư luận không khỏi ngưỡng mộ.

Sau Hoàng Kiều, bầu Thụy tiếp tục ngỏ ý muốn giúp đỡ 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung nhưng tại sao vẫn bị từ chối?

Sau Hoàng Kiều, bầu Thụy tiếp tục ngỏ ý muốn giúp đỡ 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung nhưng tại sao vẫn bị từ chối?

Tại buổi lễ chung thất 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn nghẹn ngào phát biểu đôi lời và tiết lộ đại diện cho bầu Thụy ngỏ ý muốn giúp đỡ cho 23 người con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển.

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Từ khóa:   Phi Nhung Trizzie Phương Trinh 49 ngày Phi Nhung

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