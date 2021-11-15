Sau Hoàng Kiều, bầu Thụy tiếp tục ngỏ ý muốn giúp đỡ 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung nhưng tại sao vẫn bị từ chối?

Hậu trường 15/11/2021 17:32

Tại buổi lễ chung thất 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn nghẹn ngào phát biểu đôi lời và tiết lộ đại diện cho bầu Thụy ngỏ ý muốn giúp đỡ cho 23 người con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển.

Vào sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Ngọc Sơn, Trường Giang, Vy Oanh, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

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Buổi lễ được tổ chức trang trọng ở cả Mỹ và Việt Nam 

Có mặt tại buổi lễ, Ngọc Sơn nghẹn ngào phát biểu đôi lời và tiết lộ đại diện cho bầu Thụy ngỏ ý muốn giúp đỡ cho 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

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Ngọc Sơn nghẹn ngào phát biểu tại buổi lễ 

Cụ thể, Ngọc Sơn xúc động bộc bạch: "Thật sự Ngọc Sơn thương Phi Nhung như người em trong gia đình. Hôm nay là ngày tưởng niệm của mẹ nhưng Ngọc Sơn nén lại cho tới giờ phút này vì thương Phi Nhung lắm. Người có tâm có đức mới nhận mấy đứa nhỏ ở ngoài mà nuôi. Nuôi mấy đứa trẻ không phải đơn giản đâu, còn giải quyết bao nhiêu chuyện nữa, chứ không phải tiền bỏ ra là nuôi được, phải có tâm. Hôm qua Ngọc Sơn lùng khắp Sài Gòn để mua 50 thùng sữa để gửi tặng các con. Ngọc Sơn cũng đại diện cho xi măng Xuân Thành gửi đến các con 500 triệu đồng".

Đáp lại tấm lòng của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy, sư cô Thích Nữ Minh Viên - trụ trì chùa Pháp Lạc và cũng là người đồng hành với ca sĩ Phi Nhung và 23 con nuôi vô cùng cảm động và có đôi lời phát biểu: "Trước tiên sư cô xin chân thành cảm ơn quý anh em nghệ sĩ đã đến đây kính viếng và chia buồn trong lễ chung thất của ca sĩ Phi Nhung. Sư cô vừa được nghe ca sĩ Ngọc Sơn và xi măng Xuân thành ngỏ lời tặng số tiền cho các con. Đối với sư cô và các con, số tiền đó rất là lớn nhưng ngược lại, nó phải để trong lúc này. Sự đau đớn nhất của sư cô và các con chính là sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung cũng như các con đã mất mẹ lần thứ 2. Trong lúc này, sư cô và các con dồn hết tâm trí để lo cho mẹ trong buổi lễ chung thất này cho hoàn mãn. Sư cô xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó nhưng sư cô xin khất lại và không nhận số tiền đó".

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Sư cô Thích Nữ Minh Viên 

Trước đó, tỷ phú Hoàng Kiều cũng ngỏ ý muốn nhận nuôi 23 người con của cố ca sĩ Phi Nhung và đón các em sang Mỹ học tập. Tuy nhiên, trong nhiều lần livestream, con gái Wendy của Phi Nhung đã khẳng định bản thân sẽ cố gắng lo cho các em thay mẹ, đồng thời cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các vị đại gia.

Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình

Hồ Văn Cường 'bặt vô âm tín' trong lễ cúng 49 ngày của mẹ nuôi Phi Nhung, khán giả vừa đau lòng vừa tranh cãi gay gắt

Hồ Văn Cường 'bặt vô âm tín' trong lễ cúng 49 ngày của mẹ nuôi Phi Nhung, khán giả vừa đau lòng vừa tranh cãi gay gắt

Sáng nay, người thân của cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam đã tổ chức lễ cúng 49 ngày. Buổi lễ diễn ra trong không khí xót xa, trầm buồn. Đáng chú ý khi Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt.

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Từ khóa:   Ngọc Sơn bầu Thụy Phi Nhung

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