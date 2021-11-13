Theo chia sẻ từ Trizzie Phương Trinh và Wendy, hôm nay là lễ cúng thất thứ 7 của Phi Nhung nên các thành viên trong gia đình tụ họp để tưởng nhớ cố ca sĩ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô cùng Wendy có những chia sẻ, hoài niệm về cố ca sĩ Phi Nhung và trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của khán giả xoay quanh cuộc đời của giọng ca Bông Điên Điển.

Vào sáng ngày 12/11, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã phát trực tiếp với sự góp mặt của Wendy - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung để giao lưu, trò chuyện cùng khán giả.

Cô nói: "Tôi thấy nhiều người thắc mắc vì sao mẹ Phi Nhung vừa mất mà Wendy ngày càng béo tốt hơn. Thực ra, sau khi mẹ mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh ít ai hiểu.

Cũng trong buổi livestream, Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng giải thích về những lời nói ác ý, thắc mắc vì sao mẹ mới mất mà Wendy lại ngày càng béo tốt hơn.

Mọi người thấy đấy, sau đám tang Phi Nhung, tôi gầy hơn hẳn đợt trước. Lí do vì tôi bị mất ngủ, căng thẳng. Chính xác là tôi đã mất ngủ từ khi nghe tin Phi Nhung bị Covid tới lúc em mất. Cứ ban đêm là tôi không ngủ được, thành ra sụt cân.

Nhưng Wendy lại bị một căn bệnh ngược lại tôi, càng buồn lại càng ăn. Nhiều người cũng bị giống Wendy.

Bởi vậy nên nhiều khán giả thấy lạ khi Wendy ngày một đẫy đà, lên cân. Wendy bị stress, trầm cảm vì nỗi đau mẹ mất nên ăn nhiều. Bệnh này có tên tiếng Anh đàng hoàng, càng buồn, càng stress lại càng ăn nhiều.

Ngược lại, tôi thì càng buồn, càng stress lại càng gầy do mất ngủ. Ở tuổi ngoài 50 như tôi, càng mất ngủ càng sụt cân nhanh, nhìn xuống sắc, tiều tụy".

Wendy Phạm lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Wendy Phạm cũng lên tiếng về tin đồn mẹ mình vẫn còn sống đang được lan truyền trên các kênh YouTube. "Wendy không quan tâm đến thông tin đó. Nhưng không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy đâu. Nếu mẹ còn sống mẹ đã về với con và các em rồi", con gái ca sĩ Phi Nhung bày tỏ.