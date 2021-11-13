Người chị thân thiết của Phi Nhung xót xa tiết lộ con gái cố ca sĩ mắc phải một căn bệnh lạ sau khi mẹ mất

Hậu trường 13/11/2021 14:19

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh và con gái Phi Nhung là Wendy Phạm đã livestream giao lưu cùng khán giả trên kênh Youtube mới lập. Vợ cũ Bằng Kiều đã lên tiếng tiết lộ Wendy đang mắc một căn bệnh.

Vào sáng ngày 12/11, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều đã phát trực tiếp với sự góp mặt của Wendy - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung để giao lưu, trò chuyện cùng khán giả. 

Theo chia sẻ từ Trizzie Phương Trinh và Wendy, hôm nay là lễ cúng thất thứ 7 của Phi Nhung nên các thành viên trong gia đình tụ họp để tưởng nhớ cố ca sĩ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô cùng Wendy có những chia sẻ, hoài niệm về cố ca sĩ Phi Nhung và trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của khán giả xoay quanh cuộc đời của giọng ca Bông Điên Điển.

Phi Nhung 1
Vợ cũ Bằng Kiều livestream cùng con gái Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi livestream, Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng giải thích về những lời nói ác ý, thắc mắc vì sao mẹ mới mất mà Wendy lại ngày càng béo tốt hơn.

Cô nói: "Tôi thấy nhiều người thắc mắc vì sao mẹ Phi Nhung vừa mất mà Wendy ngày càng béo tốt hơn. Thực ra, sau khi mẹ mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh ít ai hiểu.

 

Mọi người thấy đấy, sau đám tang Phi Nhung, tôi gầy hơn hẳn đợt trước. Lí do vì tôi bị mất ngủ, căng thẳng. Chính xác là tôi đã mất ngủ từ khi nghe tin Phi Nhung bị Covid tới lúc em mất. Cứ ban đêm là tôi không ngủ được, thành ra sụt cân.

Nhưng Wendy lại bị một căn bệnh ngược lại tôi, càng buồn lại càng ăn. Nhiều người cũng bị giống Wendy.

Bởi vậy nên nhiều khán giả thấy lạ khi Wendy ngày một đẫy đà, lên cân. Wendy bị stress, trầm cảm vì nỗi đau mẹ mất nên ăn nhiều. Bệnh này có tên tiếng Anh đàng hoàng, càng buồn, càng stress lại càng ăn nhiều.

Ngược lại, tôi thì càng buồn, càng stress lại càng gầy do mất ngủ. Ở tuổi ngoài 50 như tôi, càng mất ngủ càng sụt cân nhanh, nhìn xuống sắc, tiều tụy".

Phi Nhung 2
Wendy Phạm lên tiếng về tin đồn mẹ còn sống - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, Wendy Phạm cũng lên tiếng về tin đồn mẹ mình vẫn còn sống đang được lan truyền trên các kênh YouTube. "Wendy không quan tâm đến thông tin đó. Nhưng không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy đâu. Nếu mẹ còn sống mẹ đã về với con và các em rồi", con gái ca sĩ Phi Nhung bày tỏ.

Nhận được tấm ảnh 'HIẾM' của Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều nhớ lại thời gian cố ca sĩ chập chững vào nghề: 'Quê mùa' và hay 'bắt chước'

Nhận được tấm ảnh 'HIẾM' của Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều nhớ lại thời gian cố ca sĩ chập chững vào nghề: 'Quê mùa' và hay 'bắt chước'

Mới đây bài đăng của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cũ của Phi Nhung kèm câu chuyện về tính cách, con người ngày xưa của cố ca sĩ

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung bị bệnh Wendy Phạm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?