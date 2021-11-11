Nhận được tấm ảnh 'HIẾM' của Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều nhớ lại thời gian cố ca sĩ chập chững vào nghề: 'Quê mùa' và hay 'bắt chước'

Mới đây bài đăng của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cũ của Phi Nhung kèm câu chuyện về tính cách, con người ngày xưa của cố ca sĩ
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Sau gần 1 tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả vẫn chưa thôi bàng hoàng và xót xa cho nữ nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh. Từ đó đến nay, nụ cười, giọng hát của cố ca sĩ vẫn còn đọng mãi trong triệu triệu trái tim người hâm mộ và cả những đồng nghiệp thân thiết.
Mới đây, Trizzie Phương Trinh bất ngờ hé lộ hình ảnh của cố ca sĩ thuở mới vào nghề và kèm theo tâm thư chan chứa cảm xúc.
Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:
“Hôm nay nhận được tấm hình này từ “anh bạn cũ”. Em trai của anh ấy tìm được tấm ảnh này trong album hình của gia đình nên nhờ anh ấy gửi qua cho mình để giữ làm kỷ niệm. Chuyện mình và những người cũ là bạn và vẫn giữ liên lạc thì không có gì là lạ. Với chồng cũ cũng thế thôi mà. Lý do em trai của anh bạn cũ có tấm hình này là vì nó được chụp tại đám cưới của em ấy. Cái ảnh này được chụp vào tháng 7, năm 1999 tại thành phố Port Arthur. Hồi xưa trước khi Phi Nhung nổi tiếng thì đi đâu mình cũng hay kéo Phi Nhung đi theo để cho em ấy biết đó biết đây và học cách xã giao. Thời đó từ Tampa qua Cali thì không khác gì từ nhà quê lên tỉnh, cái gì cũng không biết mà tiếng Anh thì cũng hạn chế ở yes với no. Có thể vì sự quê mùa và chất phác của Nhung mà nó làm cho mình muốn bảo bọc và che chở cho em ấy, mặc dù mình hơn Phi Nhung chỉ có 3 tuổi. Lúc đó Phi Nhung rất thần tượng mình, làm gì cũng muốn giống Trizzie. Ăn mặc cũng theo phong cách trẻ trung cho giống chị nên trong tấm hình này các bạn thấy Phi Nhung mặc áo hở bụng là vậy. Đây là hình ảnh Phi Nhung mà mình biết và nhớ trong ký ức chứ không phải một Phi Nhung trên sân khấu, thần tượng của nhiều người.
Đối với em ấy mình là người ơn nhưng đối với mình em ấy luôn là đứa em gái ngô nghê hay nhõng nhẽo.”
Nhớ lại khoảng thời gian dìu dắt Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều không khỏi xúc động và hồi tưởng lại hình ảnh một cô ca sĩ "chân ướt, chân ráo" vào nghề, ngô nghê và hay nhõng nhẽo nhưng ngoan ngoãn và chịu khó.
Trong ảnh, nụ cười thời trẻ của cố nghệ sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa bởi giờ đây nữ ca sĩ tài năng, chuyên trị dòng nhạc trữ tình đã mãi mãi rời xa cõi tạm, để lại bao dự định âm nhạc còn dang dở.
Được biết, Trizzie Phương Trinh là một trong những người dẫn dắt Phi Nhung và phần nào giúp cô có được thành công vang dội như hôm nay. Có lẽ thời gian gắn bó đã khiến cô coi Phi Nhung như em gái ruột và dành nhiều tình cảm cho cố ca sĩ.