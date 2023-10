Nhận được tấm ảnh 'HIẾM' của Phi Nhung, vợ cũ Bằng Kiều nhớ lại thời gian cố ca sĩ chập chững vào nghề: 'Quê mùa' và hay 'bắt chước'

Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:

“Hôm nay nhận được tấm hình này từ “anh bạn cũ”. Em trai của anh ấy tìm được tấm ảnh này trong album hình của gia đình nên nhờ anh ấy gửi qua cho mình để giữ làm kỷ niệm. Chuyện mình và những người cũ là bạn và vẫn giữ liên lạc thì không có gì là lạ. Với chồng cũ cũng thế thôi mà. Lý do em trai của anh bạn cũ có tấm hình này là vì nó được chụp tại đám cưới của em ấy. Cái ảnh này được chụp vào tháng 7, năm 1999 tại thành phố Port Arthur. Hồi xưa trước khi Phi Nhung nổi tiếng thì đi đâu mình cũng hay kéo Phi Nhung đi theo để cho em ấy biết đó biết đây và học cách xã giao. Thời đó từ Tampa qua Cali thì không khác gì từ nhà quê lên tỉnh, cái gì cũng không biết mà tiếng Anh thì cũng hạn chế ở yes với no. Có thể vì sự quê mùa và chất phác của Nhung mà nó làm cho mình muốn bảo bọc và che chở cho em ấy, mặc dù mình hơn Phi Nhung chỉ có 3 tuổi. Lúc đó Phi Nhung rất thần tượng mình, làm gì cũng muốn giống Trizzie. Ăn mặc cũng theo phong cách trẻ trung cho giống chị nên trong tấm hình này các bạn thấy Phi Nhung mặc áo hở bụng là vậy. Đây là hình ảnh Phi Nhung mà mình biết và nhớ trong ký ức chứ không phải một Phi Nhung trên sân khấu, thần tượng của nhiều người.