Nhìn lại sân khấu cũ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, CĐM chạnh lòng, nghẹn ngào khi thấy cố ca sĩ gượng ngồi phía sau cố gắng hát bè cho con trai

Hậu trường 09/11/2021 09:49

Mới đây CĐM bất ngờ đào lại được khoảnh khắc vô cùng ấm áp giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường trong một sân khấu ca nhạc. Cố ca sĩ ngồi bệt xuống bậc thang hát bè cho con trai nuôi.

Sau khi Hồ Văn Cường rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, nhiều khán giả hâm mộ giọng hát của 2 mẹ con không khỏi tiếc nuối. Lúc sinh thời, Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến nhiều trái tim công chúng yêu nhạc thổn thức bởi loạt sân khấu ấm áp, đậm chất trữ tình.

Giữa lúc lùm xùm cát xê của giọng ca nhí và ekip mẹ nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mới đây CĐM bất ngờ lan truyền lại khoảnh khắc nam ca sĩ cùng mẹ nuôi đứng trên sân khấu vô cùng ấm áp.

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Hai mẹ con được nhiều khán giả trong và ngoài nước hâm mộ bởi giọng hát chất chứa cảm xúc - Ảnh: Interent

Trong clip cố ca sĩ chóng mặt gượng ngồi phía sau hát bè cho con nuôi tại một sân khấu cách đây khá lâu. Hồ Văn Cường mang đến ca khúc Thương nhớ người dưng đầy da diết và có sự hỗ trợ đặc biệt từ mẹ nuôi Phi Nhung. 

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Giọng ca nhí liên tục nhìn về phía mẹ - Ảnh cắt từ clip

Được biết, theo dự tính ban đầu thì Phi Nhung sẽ đứng hát bè hoặc song ca cùng với Hồ Văn Cường trong ca khúc này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại ngồi ở bậc thềm phía sau sân khấu lớn để hỗ trợ cho con nuôi của mình. Nhiều netizen lan truyền thông tin cho rằng hôm ấy Phi Nhung gặp vấn đề sức khỏe là chóng mặt nên đành phải ngồi gượng như thế. Dù tinh thần không được tốt nhưng Phi Nhung vẫn cố gắng hết sức để bè cho Hồ Văn Cường đúng nhịp từng câu chữ và liên tục mỉm cười trìu mến nhìn con trai.

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Phi Nhung cười trìu mến nhìn con trai Hồ Văn Cường - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh hai mẹ con sóng bước trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nhìn lại hiện tại. Nữ ca sĩ ra đi để lại vô vàn tiếc nuôi. Hồ Văn Cường sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi vẫn "bặt vô âm tín" khiến fan hâm mộ vô cùng xôn xao, lo lắng.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung

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