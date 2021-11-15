Không gian lễ chung thất được bố trí trang trọng, nhiều vòng hoa tươi và di ảnh của Phi Nhung được trưng bày xung quanh để mọi người tưởng niệm khi đến viếng. Đồng thời, các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

Các con nuôi của Phi Nhung tại Việt Nam lần lượt đăng bài tưởng nhớ cô. Những dòng tâm sự đầy xúc động của Thiêng Ngân, Quỳnh Trang... khiến ai nấy đều không kìm được nước mắt. Thế nhưng điêu khiến nhiều khán giả tò mò và đặt dấu chấm hỏi lớn khi Hồ Văn Cường vẫn biệt tăm biệt tích. Chẳng những không có mặt cùng anh chị em nuôi ngày mở lại quán chay, cậu bé cũng không chia sẻ bất cứ thông tin gì về nữ ca sĩ từ sau khi giải quyết xong ồn ào tiền cát xê với ekip của mẹ nuôi và dọn ra ở riêng.

Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Các con nuôi của cố ca sĩ tại Việt Nam cũng góp mặt và cầu nguyện cho mẹ.

Con nuôi cố ca sĩ thương xót mẹ trong cúng thất 7 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên MXH còn có lời đồn thổi rằng phía gia đình Phi Nhung cấm Hồ Văn Cường dự lễ viếng thất của cố ca sĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện phía cố ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho biết ai cũng có thể viếng thất cố ca sĩ, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản từ phía gia đình.

Bài đăng đính chính của quản lý cố ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Do đó, sự im lặng của giọng ca nhí càng khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán. Nhiều người tỏ ý không hài lòng và cho rằng nam ca sĩ phải chủ động tham gia, làm tròn chữ hiếu với mẹ nuôi dù trước đó có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, một số fan của Hồ Văn Cường vẫn đứng ra bênh vực, cho rằng giọng ca nhí đang còn rối bời sau quá nhiều biến cố.

Sau đám tang mẹ và buổi giải quyết tiền cát xê, Hồ Văn Cường mất hút - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bầu Thụy cũng từng tiết lộ cô giáo của Hồ Văn Cường xác nhận nam ca sĩ vẫn chưa ổn định được tâm lý vì mất mát quá lớn. Tuy nhiên sau đó, bài đăng của ông bầu đã "bay màu" khỏi trang cá nhân khiến nhiều người tò mò, thắc mắc.

Hiện tại chuyện này vẫn gây ầm ĩ trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.