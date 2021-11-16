Trước khi mất, Phi Nhung vẫn hết lòng lo lắng cho Hồ Văn Cường, đã gửi gắm con trai 'tận tay' một người

Hậu trường 16/11/2021 15:29

Lúc còn tại thế, Phi Nhung vô cùng lo lắng cho tương lai của các con. Đặc biệt là Hồ Văn Cường - người con nuôi nổi tiếng mà cô dìu dắt, nâng đỡ suốt 5 năm qua. 

Sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). 

Không gian lễ chung thất được bố trí trang trọng, nhiều vòng hoa tươi và di ảnh của Phi Nhung được trưng bày xung quanh để mọi người tưởng niệm khi đến viếng. Đồng thời, các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.

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Buổi lễ diễn ra trang trọng ở Việt Nam - Ảnh: Vietnamnet

Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Các con nuôi của cố ca sĩ tại Việt Nam cũng góp mặt và cầu nguyện cho mẹ. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường vẫn không xuất hiện từ sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi khiến cho dư luận có không ít ý kiến tranh luận trái chiều.

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Từ sau tang lễ của mẹ, các buổi cũng thất đều không có sự góp mặt của Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Đến trưa nay (16/11), quản lý cố ca sĩ đã chia sẻ lại clip phỏng vấn sư cô Thích Nữ Minh Viên - Trụ trì chùa Pháp Lạc - người đồng hành chăm sóc các con nuôi cùng nữ ca sĩ Phi Nhung. Đáng chú ý, xuyên suốt buổi talkshow, sư cô cùng MC chương trình và khách mời đã giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh cuộc sống các con nuôi sau khi Phi Nhung qua đời.

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Sư cô Thích Nữ Minh Viên - Trụ trì chùa Pháp Lạc - Ảnh chụp màn hình

Theo tiết lộ của sư cô, lúc còn tại thế, Phi Nhung vô cùng lo lắng cho tương lai của các con. Đặc biệt là Hồ Văn Cường - người con nuôi nổi tiếng mà cô dìu dắt, nâng đỡ suốt 5 năm qua. 

Cụ thể, giọng ca Bông điên điển đã đích thân gửi gắm giọng ca nhí cho cô hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) vì cả hai vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời.

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Nữ ca sĩ đã gửi gắm Hồ Văn Cường cho hiệu trưởng một trường đại học có tiếng ở Việt Nam - Ảnh: Internet

MC Ngọc Hân cũng tiết lộ thêm, quản lý Phi Nhung cho hay, đến hiện tại, tiền học phí của Hồ Văn Cường và bé Phi Như - người con gái nuôi khác của nữ ca sĩ vẫn do một tập đoàn trong nước tài trợ. Phía tập đoàn này cũng thông báo sẽ tiếp tục giúp đỡ cho cả hai trong những năm tới dù ca sĩ Phi Nhung đã qua đời.

Sư cô Thích Nữ Minh Viên cho biết thêm sẽ cùng với người thân, gia đình Phi Nhung tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nữ ca sĩ.

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Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhắn nhủ Phi Nhung đầy xúc động: "Chị hứa sẽ không buồn, không khóc nữa để em ra đi thanh thản. Ở nơi đó em nhất định phải thật vui và thật hạnh phúc em nhé".

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