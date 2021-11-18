Sau 49 ngày mất Phi Nhung, mẹ ruột Trizzie Phương Trinh có dòng chia sẻ đầy xúc động, nhắc trực tiếp đến chuyện 'con nuôi - con đẻ'

Mẹ nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung bày tỏ: "Mặc dù mẹ không sinh con ra, nhưng mẹ thương con như con ruột, mẹ thương con từ lúc chị Trizzie đưa con về với gia đình".
- Trizzie Phương Trinh 'xin phép' cho cháu ngoại Phi Nhung 'được cười', xót xa khi ngày sinh nhật cháu trùng với 49 ngày bà mất
- 'Anh ba' Ngọc Sơn tung tin nhắn với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết nhỏ đủ 'rửa oan' chuyện tặng 500 triệu để đánh bóng tên tuổi
Vào sáng ngày 15/11, lễ chung thất cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, TP.HCM). Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Giàu, Phước Sang, Ngọc Sơn, Trường Giang, Vy Oanh, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Trang Trần,... Các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm.
Tại Mỹ, buổi lễ cũng được con gái Wendy Phạm cùng ca sĩ Trizzie Phương Trinh lo liệu chu toàn.
Sau buổi lễ, tối muộn ngày 17/11 (Theo giờ Việt Nam), vợ cũ Bằng Kiều khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ tâm thư của mẹ ruột gửi đến cố ca sĩ Phi Nhung - người con nuôi mà bà yêu quý.
Theo đó, mẹ ruột Trizzie Phương Trinh vẫn còn bàng hoàng và không muốn tin rằng Phi Nhung đã qua đời. Chăm sóc nữ ca sĩ từ thuở mới sang Mỹ, bà dành cho Phi Nhung tình cảm ấm áp và sự lo lắng không thua gì con đẻ, thậm chí bà cũng là người chăm bẵm Wendy khi Phi Nhung bận bịu.
Bà tâm sự: "Mặc dù mẹ không sinh con ra, nhưng mẹ thương con như con ruột, mẹ thương con từ lúc chị Trizzie đưa con về với gia đình... Thật sự con nuôi hay con ruột thì cũng chỉ là những danh từ để gọi, cái quan trọng là ở cái tình, đã thương yêu con qua hành động".
Kèm theo bức thư xúc động là hình ảnh bà chụp cùng con gái Wendy Phạm của cố ca sĩ. Mẹ ruột Trizzie Phương Trinh còn trìu mến gọi cô là cháu, xưng "bà ngoại" càng khiến dư luận thêm phần thương mến tình cảm tốt đẹp giữa gia đình Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung.
Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận cảm ơn tình thương mà mẹ ruột của Trizzie dành cho Phi Nhung. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình với quan điểm "con nuôi - con đẻ" của bà.
Nguyên văn lời chia sẻ của mẹ ruột ca sĩ Trizzie Phương Trinh:
"Phi Nhung ơi! Hôm nay đã 49 ngày của con, mẹ và gia đình tiễn con về trời, nơi đó con được bình an, không còn gì phải vướng bụi trần nữa.
Mặc dù mẹ không sinh con ra, nhưng mẹ thương con như con ruột, mẹ thương con từ lúc chị Trizzie đưa con về với gia đình. Con nói với mẹ là con mồ côi qua Mỹ, con muốn làm con của mẹ, mẹ chấp nhận ngay.
Có những lúc con trách mẹ 'Tại sao ai hỏi mẹ, mẹ cứ nói con là con nuôi mà không nói con là con ruột?', mẹ chỉ biết làm thinh không trả lời vì sợ con buồn.
Thật sự con nuôi hay con ruột thì cũng chỉ là những danh từ để gọi, cái quan trọng là ở cái tình, đã thương yêu con qua hành động.
Mẹ trông nom Wendy để chị Trizzie đưa con đi hát, lúc đó Wendy mới 2 tuổi. Phi Nhung ơi, cứ mổi lần nhìn lên bàn thờ của con là mẹ không kìm được nước mắt, vì mẹ con con cũng là một thành viên trong gia đình.
Ngày ba mất con về để tang cho ba, đó là một nghĩa cử cao đẹp mẹ không quên. Thôi con đi thanh thản nhé, vĩnh biệt con!".