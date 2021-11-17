Sau lễ cúng thất 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung, em trai nói lời ruột gan gây xúc động, đanh thép tuyên bố bảo vệ chị gái trước những hành vi chuộc lợi

Mới đây sau khi tổ chức lễ chung thất 49 ngày cho Phi Nhung tại Mỹ và Việt Nam, em trai cố ca sĩ đã có đôi lời bộc bạch trên trang cá nhân về khoảng thời gian chị gái qua đời.

Nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời được gần 2 tháng nhưng hình ảnh, nụ cười, giọng hát của cô vẫn còn đọng lại mãi trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ. Mới đây sau khi tổ chức lễ chung thất 49 ngày cho giọng ca Bông Điên Điển tại Mỹ và Việt Nam, em trai cố ca sĩ đã có đôi lời bộc bạch trên trang cá nhân về khoảng thời gian chị gái qua đời. Bài đăng của em trai Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình Theo đó, em trai Phi Nhung chia sẻ bức ảnh chị làm tư thiện tại một bếp ăn. Trong ảnh, cố ca sĩ diện trang phục đơn giản, ngồi trên chiếc ghế con con gọt rau cũ. Nhìn không gian, CĐM đoán ra ngay Phi Nhung đang chuẩn bị cơm từ thiện.

Kèm theo ảnh, em trai nữ ca sĩ viết: "Chị ơi, chị tuy đã ra đi về thế giới mới dành cho chị nhưng ngay tại nơi đây, cảnh vật, con người và mọi thứ thuộc về chị, gắn bó với chị vẫn còn nguyên đó. Chúng em cùng tất cả các fan những người thương yêu chị sẽ luôn bảo vệ, không cho phép bất cứ một ai lợi dụng lấy danh tiếng của chị ra để chuộc lợi cá nhân hoặc có những hành vi sai trái làm ảnh hưởng tới tên tuổi của Chị. Tất cả mọi thứ sẽ được gắng gìn giữ nhiều nhất có thể và sẽ theo với thời gian". Em trai cố ca sĩ nhiều lần tiếng bảo vệ chị gái - Ảnh: FBNV Người này nhắn nhủ chị gái bình an về nơi xa, đồng thời khẳng định không cho bất cứ cá nhân nào lợi dụng danh tiếng chị gái để chuộc lợi.

Bài đăng của em trai Phi Nhung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi trước đó, sau khi nữ ca sĩ không may qua đời, nhiều vị đại gia trong và ngoài nước đã lên tiếng ngỏ ý muốn giúp đỡ nuôi dưỡng 23 người con nuôi của giọng ca Áo Mới Cà Mau, song đến nay đại diện phía Phi Nhung vẫn chưa xác nhận. Điều này khiến nhiều netizen cho rằng một số người đang có hành động mượn danh nghĩa làm từ thiện để PR bản thân sau khi Phi Nhung qua đời.

Trizzie Phương Trinh 'xin phép' cho cháu ngoại Phi Nhung 'được cười', xót xa khi ngày sinh nhật cháu trùng với 49 ngày bà mất Rạng sáng ngày 17/11 (Theo giờ Việt Nam), Trizzie Phương Trinh gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cháu ngoại Phi Nhung. Vợ cũ bằng Kiều nghẹn ngào khi sinh nhật của cháu trùng với 49 ngày bà mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-le-cung-that-49-ngay-cua-ca-si-phi-nhung-em-trai-noi-loi-ruot-gan-gay-xuc-dong-danh-thep-tuyen-bo-bao-ve-chi-gai-truoc-nhung-hanh-vi-chuoc-loi-436965.html