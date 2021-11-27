Con gái nuôi Phi Nhung gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe, hình ảnh nhập viện khiến nhiều người xót xa, lo lắng

Vào tháng 11, trong một buổi phát trực tiếp, bà chủ Paris by Night đã thông báo thông tin 3 người con gái nuôi theo nghệ thuật của Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân sẽ có buổi biểu diễn tưởng nhớ cố ca sĩ tại Trung tâm Thúy Nga. Tại thời điểm đó, dư luận không ngùng bàn tán khi Hồ Văn Cường không hề góp mặt. Tuy nhiên, mới đây, trong buổi livestream của Trung tâm, 3 giọng ca trẻ cho biết visa của cả 3 đều đã bị từ chối.

Thông tin này đã khiến người hâm mộ của cố ca sĩ vô cùng tiếc nuối. Đáng chú ý, mới đây, Tuyết Nhung - một trong 3 cô con gái khiến khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh bản thân phải nhập viện để khám bệnh.

Hình ảnh Tuyết Nhung đi khám bệnh khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV

Giọng ca trẻ đã đăng tải hình ảnh bản thân phải nhập viện để khán bệnh, cô cho biết cảm thấy một số dấu hiệu đau ở phần bụng, cơn đau ngày càng mạnh khiến nữ ca sĩ không thể chịu được. Sáng 25/11 Tuyết Nhung quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, thực hiện các bước nội soi, nữ ca sĩ được chẩn đoán bị viêm dạ dày. Con gái nuôi Phi Nhung trở về nhà và tự điều trị theo lời khuyên của bác sĩ.