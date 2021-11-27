Con gái nuôi Phi Nhung gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe, hình ảnh nhập viện khiến nhiều người xót xa, lo lắng

Hậu trường 27/11/2021 11:29

Một trong 3 cô con gái nuôi của Phi Nhung khiến khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh bản thân phải nhập viện để khám bệnh.

Vào tháng 11, trong một buổi phát trực tiếp, bà chủ Paris by Night đã thông báo thông tin 3 người con gái nuôi theo nghệ thuật của Phi Nhung gồm Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân sẽ có buổi biểu diễn tưởng nhớ cố ca sĩ tại Trung tâm Thúy Nga. Tại thời điểm đó, dư luận không ngùng bàn tán khi Hồ Văn Cường không hề góp mặt. Tuy nhiên, mới đây, trong buổi livestream của Trung tâm, 3 giọng ca trẻ cho biết visa của cả 3 đều đã bị từ chối.

 

Thông tin này đã khiến người hâm mộ của cố ca sĩ vô cùng tiếc nuối. Đáng chú ý, mới đây, Tuyết Nhung - một trong 3 cô con gái khiến khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh bản thân phải nhập viện để khám bệnh.

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Hình ảnh Tuyết Nhung đi khám bệnh khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV

Giọng ca trẻ đã đăng tải hình ảnh bản thân phải nhập viện để khán bệnh, cô cho biết cảm thấy một số dấu hiệu đau ở phần bụng, cơn đau ngày càng mạnh khiến nữ ca sĩ không thể chịu được. Sáng 25/11 Tuyết Nhung quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, thực hiện các bước nội soi, nữ ca sĩ được chẩn đoán bị viêm dạ dày. Con gái nuôi Phi Nhung trở về nhà và tự điều trị theo lời khuyên của bác sĩ.

 

Bài đăng của Tuyết Nhung khiến không ít CĐM lo lắng và liên tục gửi lời hỏi thăm, động viên giọng ca trẻ cố gắng điều trị. 

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Ba người con gái tiết lộ 'trượt' visa sang Mỹ - Ảnh chụp màn hình

Thời gian gần đây, sau khi Hồ Văn Cường rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung, dư luận đã nổ ra không ít tranh cãi xoay quanh việc giọng ca nhí bị ekip "loại" khỏi sân khấu biểu diễn tri ân cố ca sĩ. Tuy nhiên, giải thích cho thắc mắc này, người đại diện của Trung tâm Thúy Nga có chia sẻ rằng Hồ Văn Cường đã từng được diễn tại hải ngoại, còn 3 người con nuôi của Phi Nhung thì chưa có dịp được biểu diễn. Hơn nữa, mong ước của cố ca sĩ Phi Nhung là muốn 3 người con gái nuôi của mình được biểu diễn trên sân khấu Thúy Nga nên trong lần sang Mỹ được thông báo trước đó chỉ có tên 3 người con gái chứ không có Hồ Văn Cường.

 

Mẹ mất hơn 49 ngày vẫn bị thị phi bủa vây, con gái nuôi Phi Nhung khẩn khoản: 'Đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa'

Mẹ mất hơn 49 ngày vẫn bị thị phi bủa vây, con gái nuôi Phi Nhung khẩn khoản: 'Đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa'

Bài đăng của Thiêng Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ phát ngôn của con gái nuôi Phi Nhung.

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Từ khóa:   Phi Nhung con nuôi Phi Nhung Tuyết Nhung

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