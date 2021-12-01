Giữa lúc Hồ Văn Cường 'bặt vô âm tín', 'cậu cả' điển trai nhà Phi Nhung bất ngờ 'xuống tóc' để bày tỏ lòng hiếu nghĩa với mẹ nuôi

Hậu trường 01/12/2021 11:09

Phạm Đức Hiếu - con trai nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung xuống tóc để trả hiếu cho mẹ nuôi khiến đông đảo công chúng không khỏi xúc động.

Sau gần 2 tháng Phi Nhung qua đời, cuộc sống của các thành viên trong gia đình đã dần ổn định dù vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ người thương.

Sinh thời, giọng ca Bolero nổi tiếng bởi tấm lòng nhân hậu. Nữ ca sĩ nhận nuôi nhiều bé có hoàn cảnh đáng thương và hết lòng chăm sóc, thương yêu các em như con ruột. 

Trong 23 người con nuôi, ngoài Hồ Văn Cường và 3 cô con gái theo đuổi sự nghiệp ca hát được đông đảo khán giả yêu mến thì Phạm Đức Hiếu là cậu con trai cả. Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn được chú ý bởi vẻ ngoài ngày càng điển trai và tấm lòng hiếu thảo.

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Phạm Đức Hiếu và mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Mới đây, anh chàng sinh năm 2002 khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong một video trên trang cá nhân của Dziem Phạm - quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung khi đã cạo đầu.

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Bài đăng của quản lý thân cận cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Phạm Đức Hiếu xuống tóc để trả hiếu cho mẹ nuôi và hy vọng mẹ sớm có cuộc sống mới hạnh phúc và yên ấm nơi phương xa.

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán gải đã ngay lập tức nhận ra điều này và không khỏi xúc động trước hành động hiếu nghĩa của Phạm Đức Hiếu.

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Cư dân mạng dành cho Đức Hiếu nhiều lời khen - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong tang lễ cà các buổi cũng thất của cố ca sĩ Phi Nhung, Phạm Đức Hiếu đều có mặt túc trực bên bài vị của mẹ. Hình ảnh "cậu cả" buồn bã, đôi mắt thẫn thờ khiến khán giả không khỏi xót xa.

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