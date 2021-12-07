Con gái Phi Nhung lần đầu cho 'quý tử' nghe nhạc của bà ngoại, biểu cảm khiến CĐM không khỏi xót xa, nhớ đến lời hứa còn dang dở

Mới đây nhất, Wendy đã quay lại hình ảnh của bé thứ hai - Nicholai vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc của bà ngoại Phi Nhung, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
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Sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ đã chịu mất mát không hề nhỏ. Nhớ mẹ, Wendy Phạm thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cũ cùng mẹ để nguôi ngoai phần nào. Những bức ảnh, đoạn clip nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của gia đình và người hâm mộ giọng ca Bông Điên Điển.
Từ 1 người kín tiếng, nay Wendy Phạm liên tục đăng tải những khoảnh khắc hiếm để tưởng nhớ về mẹ. Theo tiết lộ của Wendy trong các buổi livestream, trước khi qua đời, cố ca sĩ Phi Nhung chưa một lần gặp mặt cháu ngoại thứ 2, giờ lời hứa mãi mãi không được thực hiện.
Mới đây nhất, Wendy đã quay lại hình ảnh của bé thứ hai - Nicholai vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc của bà ngoại, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Con gái cố ca sĩ cho biết thường xuyên mở những hình ảnh về bà cho các con xem.
Trong đoạn clip được cô quay lại, nhóc tỳ khá thích thú khi ngồi lắng nghe nhạc của bà Phi Nhung. Dù chưa một lần được gặp bà ở ngoài đời nhưng Nicholai vẫn có nhiều biểu cảm đáng yêu khi nhìn cố ca sĩ qua màn hình tivi.
Trước đó, trên kênh YouTube của con gái cố ca sĩ Phi Nhung đăng tải đoạn clip trong tiệc sinh nhật của quý tử tròn 1 tuổi. "Ước gì bà ở đây để ăn mừng. Chúc mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi", Wendy Phạm viết.